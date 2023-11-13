Tesla штрафуватиме своїх клієнтів за перепродаж пікапа Cybertruck

Перші власники Tesla Cybertruck не зможуть перепродати електромобіль протягом року. Порушення цієї умови може призвести до великого штрафу.

Електричний пікап Tesla Cybertruck виходить на ринок США вже 30 листопада. Модель випускатиметься партіями, тому перші власники не зможуть перепродати електромобіль протягом року. Про це повідомили на сайті InsideEVs.

Минулими вихідними на офіційному сайті Tesla були опубліковані оновлені Умови угоди про замовлення транспортних засобів для ринку США. У них зазначено, що Tesla Cybertruck не можна буде перепродати протягом першого року з моменту купівлі.

У Tesla пояснили, що це рішення пов'язане з обмеженим тиражем Cybertruck. Автовиробник не встигає поставити достатньо пікапів, щоб задовольнити запити всіх клієнтів.

Перепродати автомобіль можна буде тільки з дуже важливої причини. При цьому компанію потрібно заздалегідь повідомити про своє рішення в письмовій формі.

Якщо запит клієнта буде підтверджено, Tesla викупить пікапа за ціною, зазначеною в прайс-листі. Проте буде вирахувано певну суму за пробіг, знос і витрати на ремонт.

У разі, якщо Tesla відмовиться викупити автомобіль у власника, він зможе перепродати пікап третій особі тільки після отримання письмової згоди від виробника.

Також Tesla пригрозила судовою забороною на передачу права власності щодо тих клієнтів, які все ж порушили умови угоди. Крім цього компанія передбачила заздалегідь уцінені збитки в розмірі 50 000 доларів, які належить виплатити власнику пікапа.

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