На зміну Twingo: Renault готує недорогий електромобіль за $25 000

Доступний електромобіль Renault буде компактним міським хетчбеком. Виробництво бюджетної моделі налагодять у Словенії.

Renault Group розробляє новий бюджетний електромобіль. Він з'явиться у 2026 році і коштуватиме близько 25 000 доларів. Про це стало відомо виданню Automotive News Europe.

Появу моделі раніше підтвердив СЕО Renault Group Лука де Мео. За його словами, новинка допоможе "демократизувати" електрокари — зробити їх доступними більшості автомобілістів. Її випускатимуть під суббрендом Ampere.

Новий електромобіль Renault буде компактним хетчбеком, який змінить модель Twingo. Лука де Мео натякнув, що натхненням для творців послужили японські кей-кари — мініатюрні міські автомобілі.

Хетчбек побудують на платформі CMF-BEV, як і більший електромобіль Renault 5. Його виробництво налагодять на підприємстві в місті Ново Мєсто (Словенія).

Характеристики Renault і подробиці моделі поки що тримаються в секреті. Незабаром з'явиться її концепт-кар.

Підрозділ Ampere планує випустити 6 нових моделей до 2031 року. До цього часу обсяги виробництва доведуть до мільйона електрокарів щорічно.

Раніше Фокус розповідав, що Renault готуються оновити найдоступніший електрокросовер у Європі.

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