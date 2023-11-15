Китайці представили 1300-сильного конкурента Tesla з екстравагантним дизайном (фото)

HiPhi A стане найшвидшим електромобілем у модельному ряду бренду. Електричний гіперкар оснащений 1300-сильною установкою і здатний розвивати швидкість 300 км/год.

Лінійку електромобілів HiPhi EV від Human Horizons поповнить чотиримісний гіперкар. HiPhi A вирізняється незвичним дизайном із величезним антикрилом ззаду і зовнішніми дисплеями. Про це розповіли на сайті Autocar.

Новинка заснована на електромобілі HiPhi Z, але має більш агресивний кузовний обвіс із карбоновим переднім сплітером. З боків встановлені дисплеї, на яких можуть відображатися різні повідомлення.

Ззаду розмістили велике антикрило, на якому є стоп-сигнал. Крім цього можна помітити масивний карбоновий дифузор.

Ззаду встановлено велике антикрило Фото: Human Horizons

Електромобіль може повертати всіма чотирма колесами. Розподіл ваги становить 50:50, що забезпечує відмінну керованість.

HiPhi A оснащений трьома електромоторами сумарною потужністю 1300 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 2,0 секунди, а максимальна швидкість становить 300 км/год.

Інтер'єр гіперкара орієнтований на водія Фото: Human Horizons

Поки що невідомо, яку акумуляторну батарею отримав електрокар. У Human Horizons заявили, що новинка здатна проїхати понад 600 км на одному заряді.

Дебют HiPhi A відбудеться вже у 2025 році. Ближче до виходу моделі на ринок стануть відомі докладні характеристики та ціни.

Раніше Фокус писав, що на автошоу в Шанхаї презентували новий електрокросовер HiPhi Y.