Tesla Cybertruck на мінімалках: у США показали незвичайний електропікап (фото)

Дизайн Aitekx Robotruck натхненний Tesla Cybertruck, але має свої особливості. Пікап здатний проїхати до 885 км на одному заряді, а розгін до сотні займає 3,7 секунди.

На автошоу в Лос-Анджелесі представили незвичайний електропікап Aitekx Robotruck. Дизайн новинки натхненний довгоочікуваним Tesla Cybertruck. Про це розповіли на сайті Electrek.

Aitekx Robotruck має більш обтічний силует порівняно з Tesla Cybertruck. Спереду встановлені С-подібна оптика і масивний бампер.

Ззаду розміщені великі вертикальні ліхтарі зі світлодіодними елементами. Вантажна платформа може автоматично закриватися за потреби.

Ззаду встановлено вертикальні ліхтарі Фото: Aitekx

Інтер'єр пікапа поки що перебуває на ранньому етапі проєктування. Зараз усередині встановлено кілька дисплеїв і невеликий відсік для зберігання речей.

В інтер'єрі розмістили кілька дисплеїв Фото: Aitekx

Aitekx Robotruck отримає запас ходу 885 км на одному заряді завдяки акумуляторній батареї підвищеної місткості. Також пікап зможе розганятися від 0 до 100 км/год лише за 3,7 секунди, а максимальна швидкість становитиме 201 км/год.

Довжина новинки становитиме близько 5029 мм, а ширина — 1946 мм. Сидіння заднього ряду можна скласти, щоб збільшити місткість вантажної платформи.

В Aitekx заявили, що бренд використовуватиме штучний інтелект під час розробки своїх авто. Пікап Robotruck планують запустити у виробництво вже у 2025 році з початковою вартістю близько 40 000 доларів.

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