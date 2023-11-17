В Україну привезли економічного конкурента Nissan Qashqai від Honda (фото)

Нова Honda ZR-V — компактний кросовер на платформі моделі Civic. Модель в Україні запропонують у гібридній версії з витратою 4,8 л на 100 км.

На український ринок виходить нова Honda ZR-V. Перші кросовери вже прибули в нашу країну для сертифікації. Про це повідомляє Auto-Consulting.

Honda ZR-V — новий кросовер японської марки, який займе нішу між моделями HR-V і CR-V. Його конкурентами стануть Kia Sportage і Nissan Qashqai.

Кросовер побудований на платформі Honda Civic Фото: Auto-consulting

4,5-метровий кросовер Honda ZR-V вирізняється обтічним дизайном з похилим дахом і широкою решіткою радіатора. Автомобіль побудований на платформі моделі Civic.

Спорідненість із Honda Civic помітна в салоні, адже в нього запозичили кермо, передню панель, цифрові прилади та 9-дюймовий сенсорний дисплей. Об'єм багажника кросовера становить 380-1312 л.

Нова Honda ZR-V в Україні буде запропонована виключно в гібридній версії. У ній колеса обертає 184-сильний електромотор, а 2,0-літровий бензиновий двигун на 143 к. с. служить генератором. Середня витрата палива становить лише 4,8 л/100 км.

В Україні модель запропонують у гібридному виконанні Фото: Auto-consulting

Ціна Honda ZR-V становить 1 799 900 гривень. Модель запропонована в одній комплектації Elegance з двозонним клімат-контролем, електроприводом дверей багажника, камерою, навігацією, датчиками дощу і світла, адаптивним круїз-контролем і набором систем безпеки.

До слова, незабаром на українському ринку з'явиться і нова Honda CR-V 2023 у гібридному виконанні.

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