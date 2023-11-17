Найдешевший електромобіль Cadillac розсекречено до прем'єри (фото)

Електромобіль Cadillac Optiq стане конкурентом Tesla Model Y. 4,8-метровий кросовер запропонують у версіях потужністю 204-287 сил, а його запас ходу становитиме близько 500 км.

Опубліковано офіційні фото Cadillac Optiq. Преміальний побратим Chevrolet Equinox EV надійде в продаж з 2024 року і стане найдоступнішим електромобілем Cadillac. Перші подробиці нової моделі розкрили на сайті General Motors.

Новий Cadillac Optiq кине виклик Tesla Model Y. Його приблизна ціна становитиме менше 50 000 доларів у базовій версії. Як і всі нові електрокари General Motors, він побудований на платформі Ultium.

На вибір запропонують версії потужністю від 204 до 287 к. с. Фото: General Motors

Дизайн Cadillac Optiq 2024 витриманий у традиційному гранчастому стилі марки. У нього високий капот і тоненькі фари, як у старшого Cadillac Lyriq, а пластикова вставка спереду імітує фірмову решітку радіатора Cadillac.

Розміри Cadillac Optiq 2024:

довжина — 4821 мм;

ширина — 1912 мм;

висота — 1642 мм;

колісна база — 2954 мм.

Салон Cadillac Optiq не показали. Очікується, що за прикладом побратимів він отримає два великі дисплеї на передній панелі.

Електромобіль Cadillac Optiq запропонують у передньопривідних версіях потужністю 204 і 245 к. с., а також у повнопривідному 287-сильному варіанті. Максимальну швидкість обмежать на 180 км/год, а запас ходу становитиме близько 500 км.

До речі, нещодавно презентували і найдорожчий електромобіль Cadillac вартістю майже мільйон доларів.

Також Фокус повідомляв, що новий Cadillac Escalade 2024 став електрокаром.