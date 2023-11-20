В Україні з'явиться недорогий французький електрокар із запасом ходу понад 400 км (фото)

Новий Citroen e-C4 оснащений 156-сильним мотором і здатний проїхати 420 км без підзарядки. Електромобіль запропонують у багато оснащеній версії.

Лінійку Citroen C4 в Україні поповнить електрична версія. Перша партія електрокарів незабаром прибуде в нашу країну. Про це повідомляється на офіційному сайті французького бренду.

Запас ходу електрокара становить 420 км Фото: Stellantis

Новий Citroen e-C4 (саме так називається модель) нещодавно пройшов оновлення. Електромобіль отримав поліпшену силову установку з потужнішим мотором на 156 к. с. і 260 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 9,2 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 150 км/год.

Збільшена акумуляторна батарея ємністю 54 кВт∙год забезпечує запас ходу в 420 км. Зарядити електромобіль Citroen у швидкому режимі (потужністю 100 кВт) на 80% можна за 30 хвилин, а повна зарядка в домашніх умовах триває 11-21 годину.

Електрокар запропонують в одній багато оснащеній версії Фото: Stellantis

Новий Citroen e-C4 на українському ринку буде запропоновано в одній багато оснащеній версії Shine за 1 261 800 гривень. Оснащення включає клімат-контроль, круїз-контроль, камеру, проекційний дисплей, датчики дощу і світла, навігацію, підігрів крісел і керма, а також набір систем безпеки. Серед опцій є панорамний дах і система напівавтономного водіння.

До слова, нещодавно новий Citroen C4 X (версія моделі в кузові крос-седан) побував на тесті Фокуса.

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