Гібрид або електро: General Motors показали великий сімейний седан за ціною Logan (фото)

Недорогий седан Wuling Starlight буде доступний у гібридних та електричних версіях. Найдорожчий варіант зможе проїхати 510 км без підзарядки.

На автошоу в Гуанчжоу презентували новий Wuling Starlight. Електрифікований седан D-класу коштуватиме від 93 800 до 109 800 юанів ($13 000 — 15 300) — за ціною нового Logan. Про це повідомляє сайт Autohome.

Новий Wuling Starlight створено за участю спеціалістів General Motors, адже саме цей концерн разом із SAIC є засновником китайського бренду. Модель дебютувала в гібридному виконанні, а пізніше з'явиться електрокар.

Фото: autohome.com.cn

Седан Wuling Starlight вирізняється витягнутим обтічним дизайном з вираженим "носом" з діодним підсвічуванням і "двоповерховими" фарами. Гібрид відрізняється від електромобіля наявністю решітки радіатора.

Розміри Wuling Starlight 2023:

довжина — 4835 мм;

ширина — 1860 мм;

висота — 1515 мм;

колісна база — 2800 мм.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: autohome.com.cn

У салоні встановлено віртуальний щиток приладів і 15,6-дюймовий тачскрін, а передні сидіння розділені високим центральним тунелем. В оздобленні використана штучна шкіра, а базове оснащення охоплює безключовий доступ, клімат-контроль, датчики світла і дощу. Топовий варіант отримав електропривод крісел.

Гібрид Wuling Starlight, що заряджається, оснащений 177-сильним електромотором і 1,5-літровим бензиновим двигуном на 106 к.с., що виконує роль генератора.

У топовій версії передні крісла отримали електропривод Фото: autohome.com.cn В оздобленні використана штучна шкіра Фото: autohome.com.cn

Максимальна швидкість обмежена на 145 км/год, а середня витрата палива становить 4 л/100 км. На вибір запропоновано батареї ємністю 9,5 і 20,5 кВт∙год: запас ходу на електротязі становить 70 і 150 км, відповідно.

Електромобіль Wuling Starlight оснастять 136-сильним мотором, але його максимальна швидкість буде більшою — 150 км/год. Можна буде обрати батареї на 41,9 і 54,3 кВт∙год: запас ходу сягне 410 і 510 км, відповідно.

До слова, на автосалоні в Гуанчжоу показали й оновлений електромобіль Wuling HongGuang Mini EV за $6400.

Також Фокус повідомляв, що General Motors розсекретили новий преміальний електрокросовер.