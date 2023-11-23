Виявлено рідкісний лімітований спорткар Nissan 70-х без пробігу (фото)

У 1979 році випустили всього 1001 купе Datsun 280ZXR. Спорткар є серійною версією гоночного автомобіля.

У США знайшли ідеально збережений Nissan Datsun 280ZXR 1979 року. Спортивна модель жодного разу не була поставлена на облік. Про це повідомляють на сайті Mecum.

Ззаду встановлено великий спойлер Фото: Mecum

Datsun 280ZXR 1979 року доставили дилеру Nissan зі штату Массачусетс, він пройшов усі перевірки та інспекції, але так і не був проданий. Він спочатку демонструвався в шоурумі автосалону, а потім зберігався на складі дилера.

Спорткар Nissan відмінно зберігся і має вигляд як новий. Кузов, салон і двигун у чудовому стані. На одометрі висвічується пробіг лише 15 миль (24 км).

Спорткар ідеально зберігся Фото: Mecum

Nissan Datsun 280ZXR — рідкісна лімітована версія купе, створена для допуску моделі до перегонів серії IMSA. Загалом випущено 1001 таке авто.

Від стандартного Datsun 280 варіант ZXR вирізняється яскравою графікою на кузові та величезним спойлером, що дає 181 кг притискної сили при 160 км/год. Комплектація авто включає радіо і кондиціонер.

Під капотом встановлена 2,8-літрова шістка Фото: Mecum

Datsun 280ZXR оснащений 2,8-літровою шісткою потужністю 140 к. с. і 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 8,3 с і розвинути 188 км/год.

До речі, на аукціон виставили і рідкісний заряджений Porsche 911 з пробігом лише 10 км.

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