Експерти назвали найкращі вживані автомобілі BMW віком до 8 років (фото)
До рейтингу увійшли 10 вживаних моделей BMW, які мають безліч плюсів. Експерти також виділили основні недоліки цих автомобілів.
Британські експерти назвали найкращі автомобілі BMW з пробігом. За їхніми словами, саме на ці моделі варто звернути увагу на вторинному ринку. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Автомобілі BMW часто об'єднують у собі передові технології, комфорт і спортивність. Автомобілісти цінують ці моделі за їхню приємну керованість.
Експерти виділили 10 автомобілів, які багато в чому перевершують своїх конкурентів. Вони також назвали основні переваги та недоліки представлених моделей.
Топ 10 найкращих вживаних автомобілів BMW:
10. BMW 1 Series
BMW 1 Series є найдоступнішою моделлю німецького бренду. На вторинному ринку можна знайти безліч хетчбеків другого покоління у відмінному стані. Цей автомобіль пропонує високу плавність ходу і приємну керованість.
Плюси:
- потужні двигуни;
- низька витрата палива дизельних двигунів;
- зручна інформаційно-розважальна система;
- високий рівень надійності.
Мінуси:
- мало місця на задньому ряду сидінь;
- небагате оснащення;
- висока вартість.
9. BMW X1
Компактний кросовер BMW X1 розкішніший за багатьох своїх конкурентів. Також ця модель вирізняється практичним інтер'єром і приємною керованістю.
Плюси:
- приємна керованість;
- розкішний інтер'єр;
- високий рівень практичності.
Мінуси:
- погана шумоізоляція;
- висока вартість.
8. BMW iX3
BMW iX3 завдяки електричній силовій установці має швидкий розгін з місця. Крім цього електрокросовер пропонує великий запас ходу.
Плюси:
- великий запас ходу;
- зручна інформаційно-розважальна система;
- невисока вартість.
Мінуси:
- не найшвидший розгін;
- погана шумоізоляція;
- не найшвидша швидкість заряджання.
7. BMW 4 Series
BMW 4 Series має відточену керованість і пропонується з великою кількістю двигунів на вибір. Крім цього купе відрізняється зручним і розкішним інтер'єром.
Плюси:
- приємна керованість;
- потужні двигуни;
- розкішний інтер'єр.
Мінуси:
- невеликий багажник;
- висока вартість;
- погана шумоізоляція.
6. BMW M140i
Заряджений хетчбек BMW M140i має безліч відмінностей від своїх конкурентів. Це задньопривідна модель із шестициліндровим двигуном, яка багато в чому схожа на повноцінний спорткар.
Плюси:
- потужний двигун;
- приємна керованість;
- практичний інтер'єр;
- високий рівень надійності.
Мінуси:
- жорстка підвіска;
- незручне кермо.
5. BMW 4 Series Gran Coupe
BMW 4 Series Gran Coupe є компромісом між купе та седаном. Ця модель має елегантний дизайн і практичний інтер'єр.
Плюси:
- практичний інтер'єр;
- місткий багажник;
- приємна керованість;
- невисока вартість.
Мінуси:
- застарілий інтер'єр;
- незручний багажник;
- жорстка підвіска;
- низький рівень надійності.
4. BMW i8
BMW i8 зробив революцію на ринку гібридних автомобілів, запропонувавши відточену керованість і передові технології. Крім цього модель має футуристичний дизайн і низьку витрату палива.
Плюси:
- приємна керованість;
- низькі експлуатаційні витрати;
- стильний дизайн.
Мінуси:
- не найбільш відточена керованість;
- мало місця на задньому ряду сидінь;
- невеликий багажник.
3. BMW X3
BMW X3 багато в чому схожий на седан 3 Series, але пропонує вищий рівень практичності та прохідність. Також модель має зручну інформаційно-розважальну систему.
Плюси:
- приємна керованість;
- зручна інформаційно-розважальна система;
- потужні двигуни.
Мінуси:
- жорстка підвіска;
- двигуни працюють занадто шумно.
2. BMW 5 Series
BMW 5 Series є одним із найпопулярніших седанів бізнес-класу у світі. У цьому заслуга приємної керованості та розкішного інтер'єру.
Плюси:
- приємна керованість;
- багате оснащення;
- низька витрата палива.
Мінуси:
- висока вартість;
- мало місця на задньому ряду сидінь;
- низький рівень надійності.
1. BMW 3 Series
BMW 3 Series нового покоління багато в чому перевершує свого попередника. Це стильний седан з багатим оснащенням, приємною керованістю і зручною інформаційно-розважальною системою.
Плюси:
- приємна керованість;
- зручна інформаційно-розважальна система;
- багате оснащення.
Мінуси:
- не найрозкішніший інтер'єр;
- деякі опції коштують занадто дорого;
- жорстка підвіска.
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