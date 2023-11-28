У Китаї надійшов у продаж стильний електромобіль від Huawei із запасом ходу 855 км (фото)

Luxeed S7 отримав стильний дизайн, багате оснащення і передові технології. Топова версія оснащена 496-сильною установкою і здатна розганятися до сотні за 3,3 секунди.

Електричний седан Luxeed S7 надійшов у продаж у Китаї. Новинка отримала стильний дизайн і великий запас ходу. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Luxeed є спільним брендом Huawei та Chery Auto. Він вироблятиме різні електричні моделі преміального сегмента.

Спереду Luxeed S7 встановлені вузькі фари, які з'єднані світлодіодною смугою. На бампері є кілька повітрозабірників, а на даху розміщений датчик Lidar.

Спереду розміщені вузькі фари Фото: Luxeed

Задні ліхтарі об'єднані в один блок. Дах авто пофарбовано в контрастний чорний колір.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок Фото: Luxeed

Габарити Luxeed S7:

довжина — 4971 мм;

ширина — 1963 мм;

висота — 1474 мм;

колісна база — 2950 мм.

Luxeed S7 отримав систему автономного водіння ADS 2.0 і підтримує функцію самостійного паркування. Передбачено лідар, три радари міліметрового діапазону, 12 ультразвукових радарів і 11 камер високої роздільної здатності.

Новинка доступна в чотирьох комплектаціях:

Pro — від 249 800 юанів (35 200 доларів);

— від 249 800 юанів (35 200 доларів); Max — від 289 800 юанів (40 800 доларів);

— від 289 800 юанів (40 800 доларів); Max+ — від 319 800 юанів (45 000 доларів);

— від 319 800 юанів (45 000 доларів); Max RS — від 349 8000 юанів (49 300 доларів).

Базова версія Luxeed S7 оснащена одним електромотором потужністю 292 к.с. Топова версія пропонується з двомоторною установкою з сумарною віддачею 496 к.с.

Luxeed S7 Max RS здатний розганятися від 0 до 100 км/год лише за 3,3 секунди. Гальмівний шлях 100-0 км/год становить 33,5 метра.

Седан підтримує швидку зарядку, завдяки якій поповнити запас ходу на 215 км можна всього за 5 хвилин. Luxeed S7 Max+ може проїхати до 855 км на одному заряді.

Раніше Фокус писав, що китайська компанія Leapmotor представила електрокросовер C10 на європейському ринку.