Машини-знаменитості: найкультовіші моделі авто в історії (фото)

Автомобілі перестали бути простим засобом пересування, ставши цілим культурним явищем. Деякі моделі змогли стати відображенням цілої епохи.

Деякі автомобілі стають справжніми хітами продажів, тираж яких становить мільйони екземплярів. Існує безліч моделей, які прославилися завдяки унікальній конструкції, незвичайному дизайну або сукупності цікавих рішень. Фокус розповість про найкультовіші моделі авто в історії.

Автомобілі давно перестали бути простим засобом пересування. Деякі моделі та зовсім стали "візитною карткою" певних виробників.

До цього рейтингу увійшли не тільки популярні авто, а й ті моделі, які стали комерційним провалом. Проте вони увійшли в історію автоіндустрії завдяки своїй унікальності.

Найкультовіші моделі автомобілів в історії:

Aston Martin DB5

Aston Martin DB5 став популярним завдяки серії фільмів про Джеймса Бонда Фото: Aston Martin

Роки випуску: 1963 — 1965

Aston Martin DB5 є одним із найелегантніших спорткарів свого часу. Ця модель стала знаменитою завдяки серії фільмів про спецагента Джеймса Бонда, який часто їздив на цьому авто.

Aston Martin DB5 вирізняється не тільки стильним дизайном, а й потужним двигуном. Крім цього модель пропонувала розкішний інтер'єр.

Audi Quattro

Audi Quattro домінував у Чемпіонаті світу з ралі Фото: Audi

Роки випуску: 1980 — 1991

Audi до 80-х років переважно випускала преміальні автомобілі на базі моделей Volkswagen. Усе змінилося 1979 року, коли німецький автовиробник заявив про створення повнопривідного спорткара Quattro для Чемпіонату світу з ралі. Спершу цю ідею вважали провальною, але в 1983 і 1984 роках ця модель змогла здобути дві перемоги в особистих заліках.

Ця модель довела, що автомобілі з повним приводом мають швидший розгін з місця та ефективніші на бездоріжжі. Після дебюту Audi Quattro багато автовиробників вирішили створити схожі авто для ралі.

BMW M3

BMW M3 E30 мав легкий кузов і потужний двигун Фото: BMW

Роки випуску: 1986 — 1992

BMW M3 (E30) було розроблено для участі одразу в кількох гоночних серіях. Заряджений спорткар мав легкий кузов і потужний двигун під капотом, завдяки чому він був швидким не тільки на прямій, а й у поворотах.

BMW M3 не тільки завоював безліч перемог у перегонах, а й став справжнім комерційним успіхом. Попит на модель значно перевищував пропозицію, а зараз ціни на такі авто можуть сягати шестизначних сум.

Bugatti Veyron

Bugatti Veyron був найшвидшим серійним авто свого часу Фото: Bugatti

Роки випуску: 2005 — 2015

Компанія Bugatti була заснована в далекому 1909 році та була знаменита завдяки випуску найрозкішніших і екстравагантних автомобілів у світі. У 1960-х французький автовиробник зіткнувся з першими серйозними труднощами, а в 1998 році бренд викупив концерн Volkswagen AG.

У 2001 році було показано революційний гіперкар Bugatti Veyron, характеристики якого вразили весь світ. Його конструкція виявилася настільки складною, що інженерам знадобилося ще чотири роки, щоб запустити модель у виробництво.

Bugatti Veyron оснащений 8,0-літровим турбованим двигуном W16 потужністю 1001 к.с. і 1250 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,6 секунди, а максимальна швидкість становить 407 км/год.

Chevrolet Corvette

Chevrolet Corvette ледь не став фінансовим провалом Фото: RM Sotheby's

Роки випуску: 1953 — наш час

Chevrolet Corvette називають "першим спорткаром Америки", який став відповіддю концерну на європейські спортивні моделі. Проте ця модель ледь не стала комерційним і технічним провалом.

Перші Chevrolet Corvette оснащувалися малопотужними шестициліндровими двигунами, а їхня якість збірки була далеко не найкращою. Все змінилося, коли в 1956 році модель дебютувала з 4,3-літровим двигуном V8 потужністю 240 сил. Крім цього спорткар отримав новий кузов зі справжніми скляними підйомними вікнами.

Citroen 2CV

Citroen 2CV був одним із найпопулярніших авто в Європі Фото: Artcurial

Роки випуску: 1948 — 1990

Citroen 2CV зробив революцію на ринку доступних європейських автомобілів післявоєнного періоду. За 42 роки виробництва ця модель отримала величезну кількість різних модифікацій і регулярно оновлювалася.

Citroen 2CV вирізнявся незвичайним дизайном із нестандартним силуетом кузова. Перші екземпляри мали брезентовий дах, який можна було відкрити в сонячний день.

Dodge Challenger

Dodge Challenger став хітом продажів Фото: Mecum

Роки випуску: 1969 — наш час

Dodge Challenger став "пізньою відповіддю" Chrysler на Ford Mustang. Проте модель змогла стати хітом продажів.

Цей автомобіль є одним із найпотужніших маслкарів свого часу. Топовий 7,0-літровий двигун V8 мав віддачу в 425 сил, що давало змогу спорткару розганятися до сотні лише за 6 секунд.

Ferrari Testarossa

Ferrari Testarossa вирізнялася стильним дизайном Фото: Ferrari

Роки випуску: 1984 — 1996

Спорткар Ferrari Testarossa дебютував у 1984 році й одразу ж став символом цілого десятиліття. Цей автомобіль часто з'являвся в різних фільмах, серіалах і рекламних роликах.

Ferrari Testarossa отримала стильний дизайн із прихованими фарами та характерними "зябрами" на кузові. Ще однією особливістю моделі став незвичайний "плоский" 4,9-літровий двигун V12 на 390 сил.

Fiat 500

Fiat 500 став джерелом натхнення для інших авто Фото: Wikipedia

Роки випуску: 1957 — наш час

Fiat 500 є найпопулярнішим італійським автомобілем в історії. Модель першого покоління була доступною і пропонувала незвичайну задньомоторну конструкцію.

У наш час раритетні Fiat 500 особливо цінуються серед колекціонерів. Цей автомобіль вирізняється азартною керованістю і стильним дизайном, який став прообразом для інших автомобілів.

Ford Mustang

Ford Mustang є наймасовішим маслкаром в історії Фото: Wikipedia

Роки випуску: 1964 — наш час

Ford Mustang довів усьому світу, що американський виробник здатен випускати цікаві авто для любителів швидкої їзди. Ця модель є наймасовішим маслкаром в історії.

Ford Mustang пережив зміну шести поколінь і досі залишається популярним спорткаром. У цьому заслуга впізнаваного дизайну, потужного двигуна під капотом і невисокої вартості.

Honda Civic

Honda Civic першого покоління був дуже популярним у США Фото: Honda

Роки випуску: 1972 — наш час

У 1972 році Honda випустила модель Civic, яка виявилася дуже успішною. Одним із найбільших ринків для цього авто стали США, які зіткнулися з паливною кризою і потребували недорогих та економних автомобілів.

У 2021 році дебютувало вже одинадцяте покоління Honda Civic, яке стало більш технологічним і безпечнішим за попередників. Модель отримала визнання серед автолюбителів за надійні двигуни та приємну керованість.

Jaguar E-Type

Jaguar E-Type вирізняється елегантним дизайном Фото: Silverstone Auctions

Роки випуску: 1961 — 1974

Jaguar E-Type часто називають "найкрасивішим автомобілем в історії". Ця модель вирізняється елегантним силуетом із довгим капотом.

Під час презентації Jaguar E-Type Енцо Феррарі заявив, що ця модель має дуже красивий дизайн. Цікаво те, що італійський автоконструктор жодного разу в історії не хвалив автомобілі інших компаній.

Jeep Wrangler

Jeep Wrangler цінують за можливості на бездоріжжі Фото: Stellantis

Роки випуску: 1986 — наш час

Jeep Wrangler є більш сучасною інтерпретацією знаменитого "джипа" Willys, який вважається першим легковим позашляховиком. Ця модель здатна впоратися з суворим бездоріжжям і має міцну конструкцію.

Jeep Wrangler змінив три покоління, але позашляховик залишається впізнаваним. Також це наймасовіша модель бренду в історії.

Mazda MX-5

Mazda MX-5 увійшла до Книги рекордів Гіннеса Фото: Wikipedia

Роки випуску: 1989 — наш час

Mazda MX-5 довела іншим автовиробникам, що спорткар не обов'язково має бути потужним і дорогим, щоб він сподобався водіям. Головною перевагою моделі став легкий кузов і відточена керованість.

У 2014 році Книга рекордів Гіннеса визнала Mazda MX-5 найбільш продаваним двомісним спортивним автомобілем усіх часів. Відтоді з'явилося нове покоління моделі, яке залишається популярним.

Porsche 911

Porsche 911 залишається впізнаваним спорткаром Фото: Porsche

Роки випуску: 1964 — наш час

Porsche 911 є одним із найзнаменитіших спорткарів усіх часів. За 59 років виробництва модель залишається впізнаваною, але з кожним новим поколінням отримує передові технології та стає швидшою.

Це один із небагатьох сучасних спорткарів із задньомоторною конструкцією. При цьому модель часто перемагає в різних перегонах, доводячи свою технічну перевагу.

Subaru Impreza WRX

Subaru Impreza WRX була створена для Чемпіонату світу з ралі Фото: Subaru

Роки випуску: 1992 — 2014

Subaru Impreza WRX є одним із тих автомобілів, який ви почуєте перш ніж побачите. Ця модель має характерний звук вихлопу, який став її "візитною карткою".

Модифікація WRX була створена для Чемпіонату світу з ралі, але стала популярною і серед приватних клієнтів. Цей седан оснащений повним приводом, завдяки якому автомобіль ефективний не тільки на дорозі, а й за її межами.

Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser сильно змінився з моменту дебюту Фото: Toyota

Роки випуску: 1951 — наш час

Toyota Land Cruiser спочатку став відповіддю японського бренду на американський "джип". Пізніше модель еволюціонувала в розкішний позашляховик.

Цей автомобіль цінують за міцну рамну конструкцію і надійні двигуни. Крім цього Toyota Land Cruiser пропонує комфортабельний інтер'єр.

Volkswagen Beetle

Volkswagen Beetle став першим німецьким "народним автомобілем" Фото: Volkswagen

Роки випуску: 1938 — 2003

Volkswagen Beetle є наймасовішим автомобілем в історії. Загалом було продано 21 529 464 таких авто.

Ця модель стала першим німецьким "народним автомобілем". Через кілька років від початку виробництва Volkswagen Beetle став популярним далеко за межами своєї батьківщини.

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