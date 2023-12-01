Розгін як у Ferrari та дві батареї: розкрито всі подробиці Tesla Cybertruck 2024 (відео)

Нова Tesla Cybertruck виготовлена з куленепробивної сталі і має вантажопідйомність понад тонну. Електропікап розганяється до сотні за 2,6 с і може бути оснащений одразу двома батареями.

У США нарешті презентували серійний пікап Tesla Cybertruck. Електромобіль нарешті надійшов у виробництво на підприємстві в Техасі, і перші 10 екземплярів моделі Ілон Маск вручив замовникам. Про це повідомляють на сторінці автовиробника в соцмережі X.

Перші електромобілі урочисто вручили власникам Фото: Twitter/Elon Musk

На заході розкрили всі основні подробиці моделі. З'ясувалося, що деякі параметри суттєво відрізняються від характеристик, заявлених у 2019 році під час презентації прототипу моделі.

Пікап Tesla Cybertruck, характеристики

Топовий електромобіль Tesla Cybertruck Cyberbeast із тримоторною силовою установкою на 845 сил може тягатися з Ferrari SF90 Stradale. Він розганяється до 100 км/год за 2,6 с і долає ¼ милі (402 м) за 11 с. Максимальна швидкість — 209 км/год.

Запас ходу пікапа можна збільшити за допомогою додаткової батареї Фото: Tesla

У драгрейсингу пікап із Porsche 911 на причепі обігнав такий самий Porsche. Двомоторна 600-сильна версія AWD стартує до сотні за 4,1 с, а базова одномоторна версія із заднім приводом (вона з'явиться у 2025 році) — за 6,5 с. У них максимальна швидкість обмежена на 180 км/год.

Запас ходу Tesla Cybertruck становить 547 км у двомоторній версії, 515 км — у тримоторній і 400 км — в одномоторній. Це набагато менше, ніж обіцяли у 2019 році, але повідомляється, що електропікап Tesla отримає "збільшувач запасу ходу" — додаткову портативну батарею, яку встановлюють у спеціальний відсік у кузові. З нею 845-сильна версія проїде 708 км, а 600-сильна — 756 км.

Cybertruck — перша модель марки з 800-вольтним електрообладнанням. Воно дозволяє надшвидку зарядку: поповнити запас ходу на 220 км можна за 15 хвилин.

Конструкція та розміри Tesla Cybertruck

Стало відомо, що пікап Tesla важить 3103 кг і має непогану аеродинаміку: коефіцієнт лобового опору становить 0,335.

Кузов Tesla Cybertruck виконаний зі спеціально створеного сорту нержавіючої сталі. Вона витримує обстріл з пістолета-кулемета Томпсона 45 калібру, а армоване скло не боїться удару каменем.

Габарити Tesla Cybertruck 2024:

довжина — 5682 мм;

ширина — 2200 мм;

висота — 1791 мм.

Нова Tesla Cybertruck не має рами: в основі авто лежить сталевий екзоскелет. Жорсткість кузова у нього більша, ніж у суперкара Mclaren P1.

Вантажопідйомність Tesla Cybertruck становить 1132 кг Фото: Tesla

Електромобіль Tesla Cybertruck — не тільки швидке, а й практичне авто вантажопідйомністю 1132 кг. Його кузов розміром 1,83 на 1,0 м розрахований забезпечений кришкою з електроприводом і розеткою для підключення електроприладів. Пікап може буксирувати причіп вагою до 5 тонн, хоча в 2019 році йшлося про 6,3 тонни.

У салоні встановлено приплюснуте кермо-штурвал і великий тачскрін. Окремого щитка приладів у Cybertruck немає, але є екран для задніх пасажирів. Також встановлено акустику з 15 динаміками і бездротову зарядку смартфонів.

За словами розробників, у авто хороша шумоізоляція, а пневмопідвіска забезпечує м'яку і плавну їзду. Вона також дає змогу збільшити кліренс із 305 до 432 мм. Пікап Tesla отримав 35-дюймові позашляхові шини і блокування диференціалів.

У салоні немає щитка приладів Фото: Tesla

Низький центр ваги Tesla Cybertruck не дає йому перевернутися. Система векторизації тяги, задні колеса, що повертаються, і електродистанційне рульове управління (drive by wire) роблять великий автомобіль маневреним. Діаметр розвороту у нього менший, ніж у Tesla Model S — 11,3 м.

Нова Tesla Cybertruck, ціна

Ціна Tesla Cybertruck також змінилася порівняно з 2019 роком. Якщо чотири роки тому вона становила від 40 до 70 тис. доларів, то тепер з'ясувалося, що навіть базова одномоторна версія коштуватиме $60 990. Двомоторний варіант AWD обійдеться в $79 990, а топовий Cyberbeast — у $99 990.

Як відомо, у планах Ілона Маска — випускати по 250 000 Tesla Cybertruck на рік, однак такі обсяги виробництва будуть досягнуті не відразу. Нагадаємо, що модель зібрала близько 2 мільйонів попередніх замовлень.

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