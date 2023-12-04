Ексклюзив найвищого ґатунку: рідкісний суперкар Ferrari отримав вражаючий тюнінг (фото)

Ferrari Monza SP2 став яскравішим на вигляд завдяки карбоновому обважуванню та оригінальному забарвленню. Потужність двигуна суперкара підняли до 830 сил.

Лімітований Ferrari Monza SP2 став ще ексклюзивнішим. Рідкісний трековий суперкар допрацювали фахівці німецького ательє Mansory. Про це повідомляється на його сторінці в Instagram.

Суперкар отримав карбоновий обвіс Фото: Mansory

Тюнінг Ferrari Monza SP2 зробив і так не повільне авто ще швидшим. Потужність його 6,5-літрового V12 збільшили з 810 до 830 к. с., а піковий крутильний момент зріс з 720 до 740 Н∙м.

Потужність двигуна підняли до 830 сил Фото: Mansory

Динамічні характеристики не розкривають, але відомо, що розгін до 100 км/год у Ferrari Monza Mansory займає менше 3 с, а максимальна швидкість перевищує 300 км/год.

Дизайн Ferrari Monza SP2 також допрацювали, хоча зовнішній вигляд не настільки екстравагантний, як в іншої продукції Mansory. Суперкар отримав нову решітку радіатора, карбоновий обвіс і нові ковані колісні диски YT5.Air діаметром 21 дюйм спереду і 22 дюйми ззаду.

Фото: Mansory

Крім того, суперкар Ferrari отримав оригінальне жовто-чорне забарвлення. У таких самих кольорах виконано і шкіряне оздоблення салону.

Нагадаємо, що всього випустили тільки 200 Ferrari Monza. Вартість суперкара стартувала з 2,3 млн євро.

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