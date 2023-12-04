Зразкова надійність: який вигляд має Tesla Model S з пробігом майже 2 млн км (відео)

Tesla Model S проїхала понад 1,8 млн кілометрів лише за 9 років. Електромобіль має відмінний стан, але власнику довелося міняти електромотори та акумуляторні блоки.

У Німеччині власник Tesla Model S проїхав на електромобілі понад 1,9 млн кілометрів. При цьому довелося змінити 13 електромоторів і три акумуляторні блоки. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Рекордна Tesla Model S належить Гансйоргу фон Геммінгену-Горнбергу. Він купив електромобіль із пробігом у 30 000 км у 2014 році.

Чоловік заявив, що не розганяється понад 100 км/год. Він заряджає акумуляторну батарею тільки з 15% до 70%, щоб зберегти її місткість.

Власник піклується про стан акумуляторної батареї електромобіля Фото: Скриншот

Після пробігу 150 000 км батарея втрачає тільки 8% своєї місткості. Запас ходу в середньому становить близько 400 км на одному заряді.

Гансйорг фон Геммінген-Горнберг регулярно їздить за кермом свого електромобіля. Він подорожував на авто не тільки Європою, а й Марокко та Китаєм.

Чоловік також володіє спортивним електрокаром Tesla Roadster. Пробіг цього автомобіля становить 735 000 км.

У майбутньому власник планує збільшити пробіг Tesla Model S до 2 млн кілометрів. Це рекордний показник для електричної моделі.

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