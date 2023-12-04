Skoda презентувала побратима Volkswagen ID.4 із запасом ходу 570 км (фото)
Електрокросовер Skoda Enyaq пройшов модернізацію і став потужнішим. У лінійці моделі з'явилася флагманська версія Laurin&Klement з електроприводом і масажем сидінь.
У Чехії представлений новий Skoda Enyaq 2024. Електричний кросовер пройшов оновлення слідом за спорідненим Volkswagen ID.4. Про це повідомляє офіційний сайт чеського автовиробника.
Стандартний електромобіль Skoda Enyaq не змінився зовні, але лінійку поповнила флагманська розкішна версія Laurin&Klement і вона дещо відрізняється за дизайном. Зокрема, у неї сірий декор на кузові та особливі колісні диски діаметром 20 і 21 дюйм. До того ж, у такого кросовера матричні фари та змінені ліхтарі.
Головне нововведення в салоні Skoda Enyaq 2024 — поліпшена мультимедійна система. У версії Laurin&Klement у авто дороге шкіряне оздоблення, а передні сидіння отримали електропривод, вентиляцію і масаж.
Новий Skoda Enyaq 2024 став помітно потужнішим. Віддачу версії Enyaq 85 збільшили з 204 до 286 к. с., що дає змогу розганятися до 100 км/год за 6,7 с. До того ж, їй вперше запропоновано повний привід.
Спортивний кросовер Skoda Enyaq RS повнопривідний за замовчуванням, а його потужність зросла з 300 до 340 к.с. Розгін до 100 км/год займає 5,5 с. Максимальна швидкість усіх Skoda Enyaq тепер обмежена на позначці в 180 км/год.
Нові електромотори не тільки потужніші, а й більш енергоефективні, тому за незмінної батареї на 82 кВт∙год запас ходу Skoda Enyaq зріс. У стандартній версії він становить 560 км, а в Enyaq Coupe — 570 км.
До того ж, тепер підтримується зарядка потужністю до 175 кВт. У такому режимі підзарядити електрокар Skoda на 80% можна за 28 хвилин.
До речі, нещодавно Skoda вивела на ринок одразу дві нові моделі — Superb і Kodiaq 2024 модельного року.
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