Розділи
Матеріали
Авто

Toyota наповнить європейський ринок доступними електрокросоверами: подробиці та фото

Тарас Брязгунов
Фото: Toyota | Toyota випустить п'ять нових електрокросоверів до 2026 року

Toyota випустить одразу п'ять нових електрокросоверів для Європи до 2026 року. Японський автогігант анонсував компактні та недорогі моделі для міста.

Toyota готується активно розширити свою електричну лінійку в Європі. Ставку зроблять на недорогі компактні кросовери. Про це керівництво японського концерну заявило на форумі в Брюсселі, повідомляє сайт Carscoops.

Toyota bZ Compact SUV
Фото: Toyota

Загалом до 2026 року в європейському модельному ряду Toyota буде одразу шість електрокросоверів. Наразі така модель у Європі лише одна — Toyota bZ4X.

У 2024 році до неї приєднається більш компактний електрокросовер Toyota для молоді, який є серійною версією концепт-кара bZ Compact SUV. Він побудований на тій самій платформі e-TNGA, що й bZ4X, але вирізняється виразнішим дизайном із похилим дахом.

Toyota Urban SUV
Фото: Toyota

Потім піде 4,3-метрова модель, передвісником якої став концепт Toyota Urban SUV. Відомо, що електромобіль Toyota запропонують у кількох варіантах із переднім і повним приводом.

Наступним стане електричний купе-кросовер — серійний варіант концептуального Toyota Sport Crossover. Авто зі стрімким дизайном дебютує у 2025 році. Ще дві моделі поки що тримають у секреті.

Toyota Sport Crossover
Фото: Toyota

Крім того, стало відомо, що в Toyota планують істотно підвищити запас ходу своїх електромобілів і знизити вартість їхніх батарей на 20%. У розробці й інноваційні твердотільні акумулятори нового покоління.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні з'явився недорогий електрокар Toyota із запасом ходу понад 600 км.

Також ми писали, що Toyota показала недорогих конкурентів Tesla Model 3 і Model Y.