Toyota наповнить європейський ринок доступними електрокросоверами: подробиці та фото

Toyota випустить одразу п'ять нових електрокросоверів для Європи до 2026 року. Японський автогігант анонсував компактні та недорогі моделі для міста.

Toyota готується активно розширити свою електричну лінійку в Європі. Ставку зроблять на недорогі компактні кросовери. Про це керівництво японського концерну заявило на форумі в Брюсселі, повідомляє сайт Carscoops.

Toyota bZ Compact SUV Фото: Toyota

Загалом до 2026 року в європейському модельному ряду Toyota буде одразу шість електрокросоверів. Наразі така модель у Європі лише одна — Toyota bZ4X.

У 2024 році до неї приєднається більш компактний електрокросовер Toyota для молоді, який є серійною версією концепт-кара bZ Compact SUV. Він побудований на тій самій платформі e-TNGA, що й bZ4X, але вирізняється виразнішим дизайном із похилим дахом.

Toyota Urban SUV Фото: Toyota

Потім піде 4,3-метрова модель, передвісником якої став концепт Toyota Urban SUV. Відомо, що електромобіль Toyota запропонують у кількох варіантах із переднім і повним приводом.

Наступним стане електричний купе-кросовер — серійний варіант концептуального Toyota Sport Crossover. Авто зі стрімким дизайном дебютує у 2025 році. Ще дві моделі поки що тримають у секреті.

Toyota Sport Crossover Фото: Toyota

Крім того, стало відомо, що в Toyota планують істотно підвищити запас ходу своїх електромобілів і знизити вартість їхніх батарей на 20%. У розробці й інноваційні твердотільні акумулятори нового покоління.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні з'явився недорогий електрокар Toyota із запасом ходу понад 600 км.

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