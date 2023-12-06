Яскравий дизайн і запас ходу 400 км: представлено спортивний електромобіль Mini (фото)
Електромобіль Mini Cooper SE JCW Trim оснащений 218-сильним мотором і розганяється до 100 км/год за 6,7 с. Хетчбеку змінили дизайн та інтер'єр.
Новий Mini 2024 отримав спортивну модифікацію JCW Trim. Примітно, що вперше вона є електричною. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті британського виробника.
Донедавна заряджені Mini JCW були виключно бензиновими. Тепер же для доопрацювання взяли електромобіль Mini Cooper SE.
Хетчбек відрізняється особливим дизайном передньої частини, аеродинамічним обвісом і збільшеним спойлером на даху. Крім того, встановлено 18-дюймові диски та особливі змінені фари.
Салон Mini Cooper SE JCW Trim оздоблений штучною шкірою з яскраво-червоними акцентами і швами. Також хетчбек отримав спортивні сидіння, а у віртуальної панелі приладів змінено графіку.
А ось силова установка Mini Cooper SE 2024 залишилася без змін. Електрокар отримав 218-сильний мотор, який тільки доповнили спортивним режимом Go-Kart. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 6,7 с.
Акумуляторна батарея ємністю 54,2 кВт∙год забезпечує запас ходу в 402 км. Швидка зарядка електрокара на 80% займає 30 хвилин.
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