Яскравий дизайн і запас ходу 400 км: представлено спортивний електромобіль Mini (фото)

Електромобіль Mini Cooper SE JCW Trim оснащений 218-сильним мотором і розганяється до 100 км/год за 6,7 с. Хетчбеку змінили дизайн та інтер'єр.

Новий Mini 2024 отримав спортивну модифікацію JCW Trim. Примітно, що вперше вона є електричною. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті британського виробника.

Донедавна заряджені Mini JCW були виключно бензиновими. Тепер же для доопрацювання взяли електромобіль Mini Cooper SE.

Хетчбек отримав обвіс і спойлер на даху Фото: MINI

Хетчбек відрізняється особливим дизайном передньої частини, аеродинамічним обвісом і збільшеним спойлером на даху. Крім того, встановлено 18-дюймові диски та особливі змінені фари.

Салон Mini Cooper SE JCW Trim оздоблений штучною шкірою з яскраво-червоними акцентами і швами. Також хетчбек отримав спортивні сидіння, а у віртуальної панелі приладів змінено графіку.

Оздоблення салону розбавлене червоними вставками Фото: MINI

А ось силова установка Mini Cooper SE 2024 залишилася без змін. Електрокар отримав 218-сильний мотор, який тільки доповнили спортивним режимом Go-Kart. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 6,7 с.

Оснащення включає спортивні крісла Фото: MINI

Акумуляторна батарея ємністю 54,2 кВт∙год забезпечує запас ходу в 402 км. Швидка зарядка електрокара на 80% займає 30 хвилин.

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