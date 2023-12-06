Автопробіг власників McLaren закінчився масштабною ДТП на мільйон доларів (фото)

Суперкари McLaren рухалися колоною звивистою гірською дорогою, коли один із них втратив керування і врізався у два інших авто. У ДТП ніхто не постраждав, але машини серйозно пошкоджені.

Велика ДТП сталася в Малайзії під час автопробігу на McLaren. В аварії розбили одразу три суперкари загальною вартістю близько мільйона доларів. Фото з місця аварії опублікували на сторінці supercar.fails в Instagram.

Розбитий McLaren 570S

Власники McLaren із Сінгапуру вирішили влаштувати пробіг до сусідньої Малайзії. Машини рухалися колоною звивистою гірською дорогою поблизу міста Клуанг. Один із McLaren раптово втратив керованість і влетів у суперкар, який їхав попереду, а той, своєю чергою, врізався в ще одне авто.

Суперкари серйозно пошкоджені та потребують ремонту

На щастя, у ДТП ніхто не постраждав — усі водії та пасажири змогли самостійно вибратися з автомобілів. А ось суперкари серйозно пошкоджені і потребують ремонту. Він буде недешевим, адже кузовні панелі у них карбонові.

Серед постраждалих авто опинився і новітній McLaren Artura

В аварії пошкоджено новітній гібридний суперкар McLaren Artura за $230 000, а також 720-сильне купе McLaren 720S вартістю близько півмільйона доларів і McLaren 570S приблизно за $200 000. Розслідуванням причин ДТП займається малазійська поліція.

Раніше Фокус розповідав, що в США механік з СТО розбив чотири дорогих автомобілі.

Також ми писали, що новий Ford Mustang 2024 розбили одразу ж після купівлі.