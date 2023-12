Єдиний у своєму роді: Bugatti представили ексклюзивний гіперкар у ретростилі (фото)

Bugatti Chiron Super Sport "57 One of One" має унікальне оформлення екстер'єру та інтер'єру. Гіперкар здатний розвивати швидкість до 440 км/год.

Гіперкар Bugatti Chiron Super Sport отримав ексклюзивну версію "57 One of One". Вона натхненна культовою моделлю Type 57 SC Atlantic. Про це розповіли на сайті бренду.

Bugatti Type 57 SC Atlantic є одним із найдорожчих і найкрасивіших автомобілів в історії. Загалом було випущено чотири таких авто, три з яких збереглися до наших днів.

Bugatti Chiron Super Sport "57 One of One" пофарбовано в унікальний блакитний колір, в який було пофарбовано один із Type 57 SC Atlantic. Зовнішній вигляд доповнюють колісні диски з акцентами такого ж відтінку.

Гіперкар отримав унікальну решітку радіатора Фото: Bugatti

Спеціально для новинки було розроблено нову решітку радіатора в ретростилі. Крім цього на задньому антикрилі з'явилося зображення Type 57 SC Atlantic з назвою моделі.

На задньому крилі є зображення Type 57 SC Atlantic Фото: Bugatti

Інтер'єр виконаний зі світлої шкіри Gaucho. Усередині можна знайти логотипи "57 One of One" і зображення "слона, що танцює" Рембрандта.

Інтер'єр виконаний зі світлої шкіри Фото: Bugatti

Цей автомобіль був створений на замовлення давньої клієнтки бренду. Її чоловік подарував їй запрошення від Bugatti на 70-річчя.

Гіперкар створений на замовлення 70-річної клієнтки бренду Фото: Bugatti

Bugatti Chiron Super Sport оснащений 8,0-літровим турбованим двигуном W16 потужністю 1600 к.с. і 1600 Нм крутного моменту.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,4 секунди. Максимальна швидкість становить 440 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що тюнінг-ательє Mansory допрацювало розкішний гіперкар Bugatti Chiron.