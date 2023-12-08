Електромобіль Skoda здійснив складний автопробіг через всю Африку (фото)
Задньопривідний електрокросовер Skoda Enyaq зміг проїхати через пустелі, болота і джунглі. Він тільки двічі застряг, а єдиною несправністю став вихід з ладу амортизатора.
Електричний кросовер Skoda Enyaq здійснив масштабний автопробіг. На ньому пара з Нідерландів перетнула всю Африку з півночі на південь і назад. Про подорож розповіли на офіційному сайті Skoda.
Ренске Кокс і Мартін ван Пол проїхали з Нідерландів до Кейптауна в ПАР і повернулися назад додому. Пробіг зайняв півтора року.
Для подорожі обрали задньопривідний кросовер Skoda Enyaq — просто тому, що в нього запас ходу більший. З батареєю ємністю 82 кВт∙год він може проїхати до 550 км без підзарядки.
Для пробігу машину трохи модернізували. Кросовер отримав позашляхові шини, а на даху з'явився бокс із розкладним наметом.
Заряджати електрокар доводилося від звичайної електромережі в населених пунктах. До того ж, для авто створили спеціальні сонячні батареї, які можна розкласти просто на землі.
Електромобіль Skoda подолав тисячі кілометрів. Він перетнув пустелі, савани, болота і джунглі і при цьому застряг лише двічі. Втім, часом через складні умови вдавалося долати лише по 150 км на день.
До того ж, Skoda Enyaq продемонстрував завидну надійність. За весь час поїздки вийшов з ладу тільки один задній амортизатор. Крім того, були пошкоджені і потребували заміни пластиковий обвіс і лобове скло.
До слова, нещодавно електромобіль Skoda Enyaq пройшов модернізацію — йому збільшили потужність двигуна і запас ходу.
Також Фокус повідомляв, що складним автопробігом випробували після реставрації найперший Land Rover.