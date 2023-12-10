Карбон, алькантара і ціна $70 000: представлений перший мотоцикл від Bentley (фото)

Новий мотоцикл Ducati виконаний у стилістиці розкішного Bentley Batur. Байк випустять обмеженою серією, а його ціна стартує з 70 000 доларів.

Мотоцикл Ducati V4 Diavel отримав незвичайну лімітовану версію For Bentley. Як випливає з назви, її допоміг розробити британський автовиробник. Про це повідомляється на офіційному сайті Bentley.

Випустять тільки 550 Ducati V4 Diavel For Bentley Фото: Bentley

Новий Ducati V4 Diavel For Bentley присвячений ексклюзивному купе Bentley Batur. Дизайн його бензобака, повітрозабірників, пластикових обтічників і кованих колісних дисків витриманий у стилістиці цієї моделі.

Версія Mulliner обійдеться в 90 000 доларів Фото: Bentley

Крім того, більшість мотоциклів Ducati V4 Diavel пофарбують в особливий зелений колір Scarab Green, доступний для Bentley Batur. З'явилися і карбонові вставки, а сидіння оздоблене алькантарою.

Ducati V4 Diavel For Bentley оснащений стандартним 1,2-літровим мотором потужністю 168 к.с. У парі з ним працює 6-ступінчаста КПП. Розгін до 100 км/год займає менше 3 с.

В оздобленні використані карбонові деталі Фото: Bentley

Загалом випустять 550 Ducati V4 Diavel For Bentley: 500 мотоциклів у стандартному виконанні за 70 000 доларів і ще 50 — у версії Mulliner за $90 000. В останньому випадку можна вибрати особливий колір і кастомізувати байк. Поставки клієнтам почнуться влітку 2024 року.

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