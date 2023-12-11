У Києві помічено найдоступніший електромобіль BMW (фото)

Електрокросовер BMW iX1 оснащений 313-сильною установкою і здатний розігнатися до 100 км/год за 5,6 с. Запас ходу авто досягає 439 км.

У Києві сфотографували новий BMW iX1. Електрична версія кросовера X1 нинішнього року з'явилася на українському ринку. Знімки авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Кросовер BMW X1 третього покоління став доступний не тільки в бензинових, дизельних і гібридних версіях, а й з електричною установкою. Візуально електромобіль BMW iX1 відрізняється тільки дизайном решітки радіатора. У салоні на передній панелі встановлено великий вигнутий дисплей.

Після припинення випуску BMW i3 саме iX1 є найдоступнішим електромобілем німецької марки. В Україні ціни стартують з 1,72 млн гривень за 204-сильну передньопривідну версію.

На фото потрапив топовий варіант BMW iX1 xDrive30 з повним приводом і двома моторами загальною потужністю 313 к. с. — такий кросовер коштує від 1,91 млн гривень. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 5,6 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці в 180 км/год.

У салоні встановлено вигнутий дисплей Фото: BMW

Електромобіль BMW iX1 2023 оснащений батареєю ємністю 64,7 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить 439 км.

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