Nissan презентував доступного конкурента Toyota Yaris із витратою 4,6 л на 100 км (фото)

Nissan Note 2024 змінився зовні та став багатше укомплектований. Компактний хетчбек оснащений економічною гібридною установкою.

В Японії презентували новий Nissan Note. Компактна модель В-класу пройшла модернізацію і з січня 2024 року надійде в продаж на батьківщині за ціною від 2,3 мільйона ієн ($15 700). Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Nissan.

У хетчбека нові колісні диски Фото: Nissan

Nissan Note 2024 впізнається насамперед за зміненою V-подібною решіткою радіатора в стилі нового Pathfinder. Крім того, замінено бампери та встановлено колісні диски оригінального дизайну.

У салоні Nissan Note 2024 поліпшено оздоблення. Усі версії моделі оснащені віртуальним щитком приладів, тачскріном мультимедіа, клімат-контролем, системами автоматичного гальмування і контролю дорожньої розмітки. Базову комплектацію поповнив безключовий доступ.

У салоні покращено оздоблення Фото: Nissan

Особливість Nissan Note — поворотне крісло переднього пасажира. Воно покликане полегшити посадку і висадку в хетчбек.

Як і раніше, Nissan Note оснащений гібридною установкою e-Power. Передні колеса обертає 116-сильний електромотор, а 1,2-літровий бензиновий двигун на 82 к. с. слугує генератором — заряджає батарею. Середня витрата палива становить 4,6 л на 100 км.

Крісло переднього пасажира повертається Фото: Nissan

У повнопривідній версії Nissan Note 2024 на задній осі встановлено ще один електромотор потужністю 67 к. с. Сумарна віддача силової установки — 136 сил.

Раніше Фокус розповідав, що в схожому стилі буде виконаний новий Nissan Kicks, причому кросовер також оснастять гібридною установкою e-Power.

Також ми писали, що знаменитий Nissan Skyline стане електромобілем.