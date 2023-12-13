Перший електромобіль Range Rover показали до прем'єри (відео)

Range Rover вперше стане електромобілем. Розробники обіцяють динаміку на рівні версій з V8 і непогані позашляхові здібності.

Лінійку Range Rover 2024 року поповнить електрична версія. На перший серійний електрокар в історії Land Rover вже почали приймати попередні замовлення. Також на офіційному Youtube-каналі британського автовиробника опубліковано офіційне відео з моделлю.

Позашляховик отримає повнопривідну електричну установку Фото: Land Rover

Судячи з відео, електромобіль Range Rover відрізнятиметься від стандартної версії моделі лише деталями. У нього дещо інші решітка радіатора, колісні диски та декор на кузові.

Розробники обіцяють динаміку на рівні версій з V8 Фото: Land Rover У електрокара змінено решітку радіатора Фото: Land Rover

Також підкреслюється, що електрокар Range Rover збереже позашляхові якості на рівні бензинової моделі. Наприклад, він зможе долати броди глибиною до 850 мм.

Платформа MLA, на якій побудований новий Range Rover, підтримує 800-вольтні електричні установки. Це дасть змогу надшвидку зарядку батареї.

Крім того, повідомляється, що електромобіль буде настільки ж швидким, як і 4,4-літровий бензиновий Range Rover. Нагадаємо, що цей V8 запропонований у версіях на 530 і 624 к. с., а розгін до 100 км/год займає 4,5-4,6 с.

До слова, електромобілем стане і новий Land Rover Discovery. Він вийде на ринок у 2025 році.

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