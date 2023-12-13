Сучасна класика: виявлено рідкісну Tesla 2010 року без пробігу (фото)
Спорткар Tesla Roadster виглядає як новий, адже він не виїжджав на дороги з моменту купівлі. Авто оснащене 248-сильним мотором і отримало опціональний карбоновий пакет.
У США виявлено електромобіль Tesla Roadster 2010 року в новому стані. Спорткар не експлуатувався і простояв 13 років у гаражі. Про авто розповіли на сайті Gruber Motors.
Tesla Roadster знайшли в американському штаті Нью-Мексико, а зараз перевезли до Аризони. На одометрі електрокара висвічується пробіг у 61 км, однак слід зазначити, що всі Roadster перед постачанням клієнтам проходили близько 50 км обкатки та випробувань.
Це не тільки капсула часу, а й Tesla Roadster з найменшим у світі пробігом. Зараз авто хочуть виставити на аукціон, причому сподіваються виручити за нього не менше 100 000 доларів.
Електромобіль Tesla має такий вигляд, ніби щойно зійшов з конвеєра. Його кузов і салон в ідеальному стані, а днище чисте. Кабріолет також оснащений опціонним карбоновим пакетом. Утім, через тривалий простій електрокару знадобиться заміна батареї.
Автомобіль є 592-м із 2450 випущених Tesla Roadster. Він оснащений 248-сильним мотором і здатний розігнатися до 100 км/год за 3,9 с.
Усі Tesla Roadster оснащувалися батареєю ємністю 53 кВт∙год. Заявлений запас ходу електрокара становить 393 км.
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