Opel презентував електричний мінівен із запасом ходу 350 км (фото)

Мінівен Opel Zafira змінився зовні і всередині, а також отримав нові опції. Запас ходу 136-сильної електричної версії збільшено до 350 км.

Новий Opel Zafira 2024 офіційно представлений. Великий мінівен пройшов модернізацію і з початку 2024 року надійде в продаж разом з молодшим братом Combo. Подробиці моделі розкрили на сайті концерну Stellantis.

Запас ходу електрокара зріс до 350 км Фото: Stellantis

Мінівен Opel Zafira дебютував в електричному виконанні — саме в такому вигляді він з'явиться на ринку Євросоюзу. В інших країнах (зокрема і в Україні) залишаться і дизельні версії моделі.

Новий Opel Zafira Electric зберіг 136-сильний мотор. На вибір запропоновано батареї ємністю 50 і 75 кВт∙год, причому в останньому випадку запас ходу зріс з 330 до 350 км. Швидка зарядка електрокара на 80% займає 38-45 хвилин.

Центральний дисплей збільшено до 10 дюймів у діагоналі Фото: Stellantis

Відрізнити Opel Zafira 2024 можна за зміненою передньою частиною у фірмовій стилістиці Opel Vizor — з новими діодними фарами і чорною вставкою замість решітки радіатора.

Мінівен запропонований у стандартній (4,98 м) і подовженій (5,33 м) версіях місткістю до 9 осіб. Об'єм його багажника може сягати 4900 л.

У салоні Opel Zafira Electric — віртуальний щиток приладів і новий 10-дюймовий тачскрін з бездротовими Apple CarPlay і Android Auto. Серед опцій з'явилися матричні фари і ширококутна камера заднього виду.

Запропоновано версії місткістю до 9 осіб Фото: Stellantis

Крім того, доступні 18 різних систем безпеки, включно з адаптивним круїз-контролем і системою розпізнавання дорожніх знаків.

До слова, Opel поряд з Peugeot і Citroen готує недорогі комерційні моделі вартістю від 12 000 євро.

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