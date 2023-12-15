Результати здивували: запас ходу двох десятків електромобілів перевірили в реальних умовах

Сучасні електромобілі випробували на трасі на швидкості 110 км/год. У деяких авто реальний запас ходу виявився навіть більшим за паспортний.

Не секрет, що запас ходу електромобілів у реальних умовах нерідко відрізняється від паспортного, а під час їзди трасою на великій швидкості знижується дуже суттєво. Це вирішило перевірити американське видання Consumer Reports і випробувало сучасні електромобілі.

Тест на запас ходу в заміському циклі пройшли 22 електромобілі різних класів. Вони рухалися трасою на швидкості 110 км/год до повного розряду батареї.

Ford F-150 Lightning проїхав на 80 км менше, ніж було заявлено Фото: Ford

З'ясувалося, що запас ходу Ford F-150 Lightning на трасі на 80 км (або 15%) менший за паспортний. У Lucid Air розбіжність становила 64 км (10%), а у Tesla Model S Long Range — 62 км (9,6%).

Водночас знайшлися автомобілі, які здивували і проїхали значно більше, ніж очікувалося. Так, у Mercedes EQE 350 реальний запас ходу виявився одразу на 116 км (27%) більшим за паспортний, у BMW i4 — на 75 км (17%), а у BMW iX — на 74 км (14%).

Найдалі змогли проїхати Mercedes-Benz EQS 580 (612 км) і BMW iX (596 км), а найменше — Lexus RZ (325 км) і Subaru Solterra (338 км).

Модель Паспортний запас ходу, км Реальний запас ходу, км Різниця Audi Q4 50 E-Tron 388 364 -6,20% BMW i4 M50 436 512 17% BMW iX xDrive50 522 596 14% Ford F-150 Lightning ER 515 435 -15% Ford Mustang Mach-E AWD ER 435 482 10% Genesis Electrified GV70 380 354 -6,70% Genesis GV60 Advanced 400 404 1,20% Hyundai Ioniq 5 SEL AWD 412 430 4,30% Hyundai Ioniq 6 SEL AWD 441 427 -1,80% Kia EV6 Wind AWD 441 446 1,10% Kia Niro EV Wind 407 385 -5,50% Lexus RZ 450e 354 325 -8% Lucid Air Touring 618 554 -10% Mercedes EQE 350 4Matic 419 535 27% Mercedes EQE SUV 350 4Matic 407 457 12% Mercedes EQS 580 4Matic 547 612 11% Mercedes EQS SUV 450 4Matic 459 505 10% Nissan Ariya Platinum+ AWD 413 407 -1,50% Rivian R1T 506 554 6,30% Subaru Solterra Limited 357 338 -5,40%

Раніше Фокус розповідав, що в реальних умовах перевірили витрату палива популярних кросоверів.

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