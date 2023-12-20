Сім місць і двигун Volvo: представлено недорогий експортний кросовер Geely (фото)

Кросовер Geely Okavango став агресивнішим на вигляд і сучаснішим всередині. Семимісна модель оснащена 218-сильним турбомотором від Volvo.

Презентовано новий Geely Okavango 2024. Експортний варіант моделі Haoyue L пройшов фейсліфтинг і виходить на глобальний ринок. Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.

Кросовер Geely Okavango — велика сімейна модель із трьома рядами крісел. На першому етапі він з'явиться в країнах Південно-Східної Азії, Близького Сходу і Латинської Америки. Потім географія моделі може бути розширена. Ціна Geely Okavango стартує з $25 900.

Кросовер оснащений 218-сильним турбомотором Volvo Фото: Geely

Новий Geely Okavango став агресивнішим на вигляд. У нього величезна решітка радіатора, вузькі світлодіодні фари і розширені колісні арки. Наразі це найбільший кросовер Geely.

Розміри Geely Okavango 2023:

довжина — 4860 мм;

ширина — 1910 мм;

висота — 1770 мм;

колісна база — 2825 мм.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Geely

Салон Geely Okavango обшитий штучною шкірою. Кросовер отримав віртуальний щиток приладів і великий 12,3-дюймовий тачскрін. Модель запропонована тільки в семимісній версії.

Базова комплектація Geely Okavango включає клімат-контроль, круїз-контроль і камери кругового огляду. Топова версія отримала електроприводи крісел і дверей багажника, вентиляцію сидінь і панорамний дах.

Модель є семимісною Фото: Geely

Китайський кросовер оснащений 2,0-літровим турбодвигуном Volvo на 218 к. с. і 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями. Привід у авто тільки передній.

Раніше Фокус розповідав, що двигуни Volvo отримав і новий Geely Atlas.

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