На європейський ринок виходить недорогий електричний фургон із запасом ходу 420 км (фото)
SWM X30L EV — невеликий електричний фургон довжиною 4,5 метра з великим вантажним відсіком. Бюджетна модель отримала 41-сильний мотор.
Китайський бренд SWM розширює свою лінійку в Європі. Якщо раніше на ринок вивели бензинові сімейні кросовери, то тепер настав час для електричної комерційної моделі X30L EV. Про це повідомляє сайт Motor.es.
Новий SWM X30L EV — невеликий фургон завдовжки 4,5 м при колісній базі в 2,9 м. У нього стриманий дизайн з короткими звісами кузова і великими фарами.
Модель випускається у вантажному, вантажопасажирському та пасажирському виконанні, проте поки що в Європі буде запропоновано тільки фургон. Його вантажний відсік завдовжки 2,5 м має об'єм 5 кубометрів.
У салоні фургона встановлено 10-дюймовий сенсорний дисплей. Також комплектація SWM X30L EV включає кондиціонер, ESP, аудіосистему і парктронік.
Китайський електромобіль оснащений електромотором на 41 к. с. і 200 Нм. Батарея ємністю 41,8 кВт∙год забезпечує запас ходу в 300 км у змішаному циклі та 420 км — при міській їзді. Також передбачена функція двонаправленої зарядки.
Продажі SWM X30L EV в Європі стартують з 2024 року. Ціна електрокара становитиме 31 500 євро.
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