На європейський ринок виходить недорогий електричний фургон із запасом ходу 420 км (фото)

SWM X30L EV — невеликий електричний фургон довжиною 4,5 метра з великим вантажним відсіком. Бюджетна модель отримала 41-сильний мотор.

Китайський бренд SWM розширює свою лінійку в Європі. Якщо раніше на ринок вивели бензинові сімейні кросовери, то тепер настав час для електричної комерційної моделі X30L EV. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Запас ходу авто сягає 420 км

Новий SWM X30L EV — невеликий фургон завдовжки 4,5 м при колісній базі в 2,9 м. У нього стриманий дизайн з короткими звісами кузова і великими фарами.

Модель випускається у вантажному, вантажопасажирському та пасажирському виконанні, проте поки що в Європі буде запропоновано тільки фургон. Його вантажний відсік завдовжки 2,5 м має об'єм 5 кубометрів.

Обсяг вантажного відсіку становить 5 кубометрів

У салоні фургона встановлено 10-дюймовий сенсорний дисплей. Також комплектація SWM X30L EV включає кондиціонер, ESP, аудіосистему і парктронік.

Китайський електромобіль оснащений електромотором на 41 к. с. і 200 Нм. Батарея ємністю 41,8 кВт∙год забезпечує запас ходу в 300 км у змішаному циклі та 420 км — при міській їзді. Також передбачена функція двонаправленої зарядки.

У салоні встановлено сенсорний дисплей

Продажі SWM X30L EV в Європі стартують з 2024 року. Ціна електрокара становитиме 31 500 євро.

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