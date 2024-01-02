Авторинок України у 2023 році показав рекордне зростання: популярні марки та моделі (фото)
Продажі нових автомобілів рекордно зросли за 2023 рік. Найбільшим попитом користувалися моделі Toyota й Renault.
За 2023 рік в Україні продали майже 61 тис. нових легкових автомобілів. Це одразу на 60,6% більше, ніж у 2022 році — таке зростання є рекордним для нашої країни. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".
У грудні українці придбали 5,9 тис. нових авто. Попри проблеми з постачаннями машин через черги на кордоні, продажі зросли на 9% порівняно з листопадом і на 53% — порівняно з груднем 2022 року.
Лідером грудня стала Toyota з 972 проданими авто. Друге місце посіла Renault (678 авто), а третє — Skoda (600 шт.).
За результатами всього 2023 року Toyota й Renault також зберегли лідерство, а третім став Volkswagen зі зростанням 147%.
Найпопулярніші автомобілі в Україні за 2023 рік:
- Toyota — 10 197 шт. (+47%).
- Renault — 5790 шт. (+46%).
- Volkswagen — 5627 шт. (+147%).
- Skoda — 4938 шт. (+75%).
- BMW — 4128 шт. (+139%).
- Hyundai — 2945 шт. (+29%).
- Mercedes-Benz — 2543 шт. (+52%).
- Suzuki — 2396 шт. (+192%).
- Mazda — 2252 шт. (+237%).
- Nissan — 1975 шт. (+75%).
Найпопулярніший автомобіль в Україні за 2023 рік — кросовер Renault Duster. Він знайшов 5445 покупців.
Раніше стало відомо, що новий Duster третього покоління з'явиться в Україні тільки у 2025 році.
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