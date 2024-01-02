Авторинок України у 2023 році показав рекордне зростання: популярні марки та моделі (фото)

Продажі нових автомобілів рекордно зросли за 2023 рік. Найбільшим попитом користувалися моделі Toyota й Renault.

За 2023 рік в Україні продали майже 61 тис. нових легкових автомобілів. Це одразу на 60,6% більше, ніж у 2022 році — таке зростання є рекордним для нашої країни. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".

У грудні українці придбали 5,9 тис. нових авто. Попри проблеми з постачаннями машин через черги на кордоні, продажі зросли на 9% порівняно з листопадом і на 53% — порівняно з груднем 2022 року.

Найпопулярнішою моделлю залишається Renault Duster Фото: Renault

Лідером грудня стала Toyota з 972 проданими авто. Друге місце посіла Renault (678 авто), а третє — Skoda (600 шт.).

За результатами всього 2023 року Toyota й Renault також зберегли лідерство, а третім став Volkswagen зі зростанням 147%.

Найпопулярніші автомобілі в Україні за 2023 рік:

Toyota — 10 197 шт. (+47%). Renault — 5790 шт. (+46%). Volkswagen — 5627 шт. (+147%). Skoda — 4938 шт. (+75%). BMW — 4128 шт. (+139%). Hyundai — 2945 шт. (+29%). Mercedes-Benz — 2543 шт. (+52%). Suzuki — 2396 шт. (+192%). Mazda — 2252 шт. (+237%). Nissan — 1975 шт. (+75%).

Найпопулярніший автомобіль в Україні за 2023 рік — кросовер Renault Duster. Він знайшов 5445 покупців.

Раніше стало відомо, що новий Duster третього покоління з'явиться в Україні тільки у 2025 році.

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