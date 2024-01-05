Результат розчарував: запас ходу Tesla Cybertruck перевірили в реальних умовах (відео)

Реальний запас ходу Tesla Cybertruck виявився на 100 км меншим за заявлений. Електропікап проїхав лише 409 км до повної розрядки батареї.

Нова Tesla Cybertruck пройшла незалежний тест на запас ходу. Його результат не виправдав очікувань. Відео з оглядом авто опублікували на Youtube-каналі Out of Spec Motoring.

Для випробувань обрали пікап Tesla Cybertruck у двомоторній 600-сильній версії Dual Motor AWD з 35-дюймовими позашляховими шинами. У такій конфігурації паспортний запас ходу становить 511 км.

Утім, під час тесту електромобіль Tesla Cybertruck проїхав лише 409 км, перш ніж зупинився з повністю розрядженою батареєю. Тобто, реальний запас ходу Tesla Cybertruck виявився на 102 км або 21% меншим за паспортний.

Зазначається, що умови випробувань не були ідеальними. Температура повітря становила лише +7 градусів за Цельсієм, а більшу частину дистанції електрокар проїхав хайвеєм зі швидкістю 112 км/год. Як відомо, на трасі та в холодну погоду батарея розряджається швидше.

До того ж, зазначається, що позашляхові шини не сприяють економії заряду батареї. Стандартна всесезонна гума (її запропонують для Tesla Cybertruck пізніше) має нижчий коеффіієнт опору коченню. З нею паспортний запас ходу становить 547 км і очевидно в реальних умовах він перевищить 409 км.

До речі, нещодавно в реальних умовах перевірили запас ходу двох десятків електрокарів. У деяких моделей він виявився вищим за паспортний.

Також Фокус писав, що пікап Tesla Cybertruck випробували і на бездоріжжі.