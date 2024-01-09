Продажі електромобілів в Україні зросли майже втричі: популярні марки та моделі (фото)

Продажі електромобілів в Україні продемонстрували стрімке зростання. Найпопулярнішими є моделі Nissan, Volkswagen, Tesla і Honda.

Попит на електромобілі в Україні продовжує бити рекорди. У 2023 році в нашій країні було продано 37,6 тис. електрокарів — у 2,8 раза більше, ніж роком раніше. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

З цієї кількості 36,8 тис. — легкові електромобілі, а 770 — комерційні. Також зазначається, що частка нових електрокарів зросла з 17% до майже 20%.

Найпопулярніший новий електромобіль — Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

За грудень українці придбали 4,6 тис. електрокарів (4,5 тис. легкових і 78 комерційних), що майже втричі перевищує показник аналогічного періоду 2022 року.

У сегменті нових електромобілів найбільшим попитом користуються моделі Volkswagen і Honda, а лідером є кросовер VW ID.4.

Найпопулярніші нові електромобілі в Україні за 2023 рік:

Volkswagen ID.4 — 2655 шт. Dongfeng/Honda M-NV — 559 шт. Volkswagen ID.6 — 491 шт. Honda eNS1 — 327 шт. BYD Song — 189 шт.

Nissan Leaf залишається найпопулярнішим електрокаром з пробігом Фото: Nissan

Найпопулярніший електромобіль з пробігом — як і раніше Nissan Leaf. Також популярними є моделі Tesla і Volkswagen.

ТОП-5 популярних б/в електрокарів в Україні за 2023 рік:

Nissan Leaf — 5190 шт. Tesla Model 3 — 3282 шт. Volkswagen e-Golf — 3273 шт. Tesla Model Y — 2171 шт. Volkswagen ID.4 — 1740 шт.

Раніше Фокус повідомляв, що на українському ринку в 2023 році домінували кросовери.

Також ми писали, що в Україні з'явиться електромобіль Ford Mustang Mach-E.