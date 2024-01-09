В Україні з'явився потужний і недорогий електрокросовер від Geely та Volvo (фото)

Zeekr X — компактний електрокросовер із оригінальним дизайном, побудований на базі Volvo EX30. Модель пропонують у версіях потужністю 272 та 428 к. с.

В Україну привезли новий Zeekr X. Компактний електричний кросовер помітили в Києві, а його знімки опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Бренд Zeekr створений концерном Geely спеціально для випуску електромобілів. Допомагають їх створити фахівці Volvo. X — третя за рахунком модель марки: вона побудована на платформі SEA, як і Volvo EX30.

Електрокар запропоновано у версіях на 272 та 428 к.с. Фото: Topcars UA

Китайський електромобіль Zeekr X — компактний 4,5-метровий кросовер із оригінальним рубаним дизайном. Головна фішка його салону — центральний тачскрин, який рухається за спеціальними напрямними.

Електричний кросовер Zeekr X пропонують у задньопривідній 272-сильній і повнопривідній 428-сильній версіях. Розгін до 100 км/год. займає 5,8 і 3,7 с. відповідно, а максимальна швидкість обмежена на 180 км/год. в обох модифікаціях.

У салоні можна пересувати дисплей Фото: Geely

Новий Zeekr X оснащений батареєю ємністю 66 кВт∙год. Запас ходу становить 560 км у задньопривідному варіанті і 512 км — у повнопривідному.

До слова, це не перший Zeekr в Україні — раніше в нашу країну привозили й інші моделі китайської марки.

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