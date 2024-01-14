ДТП на $400 000: у Японії зіткнулися класичний Ferrari і новий Maybach (фото, відео)

У Токіо класичний Ferrari F355 влетів у новенький Mercedes-Maybach S-Class. Італійський суперкар зазнав серйозних пошкоджень.

Дуже дорога ДТП сталася в Японії. У центрі Токіо зіткнулися суперкар Ferrari F355 90-х і новий Mercedes-Maybach S-Class. Відео з місця аварії опублікували на Youtube-каналі offspot.

У Ferrari F355 серйозно пошкоджено передню частину Фото: скриншот / YouTube

Розкішний Mercedes-Maybach S580 розвертався на перехресті, коли ззаду в нього влетів Ferrari F355 Berlinetta. Вочевидь водій суперкара перевищив швидкість і не дотримувався безпечної дистанції.

На щастя, ДТП обійшлося без потерпілих. Суперкар Ferrari постраждав набагато більше — у нього серйозно пошкоджена передня частина. У Maybach пом'яті задні праві двері і крило — його ремонт обійдеться дешевше. В обох авто спрацювали подушки безпеки.

Mercedes-Maybach S580 розвертався на перехресті Винуватцем ДТП став водій Ferrari F355 Mercedes-Maybach коштує близько $250 000 Mercedes-Maybach не надто пошкоджений

Суперкар Ferrari F355 Berlinetta зараз коштує близько 120-150 тис. доларів, однак цей автомобіль може бути й дорожчим, адже його тюнінгували. У купе антикрило та спортивні крісла Recaro.

Авто оснащене високооборотистим 3,5-літровим V8, який у стандартній версії розвиває 380 к. с. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 4,7 с і розвинути 295 км/год.

Новий Mercedes-Maybach S580 з додатковими опціями коштує приблизно 250 000 доларів. Величезний 5,5-метровий седан оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 503 к. с.

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