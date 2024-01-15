Оригінальний італійський конкурент Mini повністю розсекречений до прем'єри (фото)

Нова Lancia Ypsilon 2024 відрізняється авангардним дизайном і розкішним інтер'єром. Хетчбек запропонують у гібридних і електричних версіях.

В інтернет потрапили фото Lancia Ypsilon 2024. Компактний хетчбек сфотографували під час фотосесії в Італії. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Lancia Ypsilon нового покоління позиціонують як преміальну модель В-класу. Це означає, що її конкурентами будуть Mini й Audi A1. Презентація моделі запланована на лютневе автошоу в Женеві.

Ручки задніх дверей заховані в стійках даху Фото: carscoops.com

Нова Lancia Ypsilon стала набагато виразнішою на вигляд. Хетчбек вирізняється оригінальним дизайном передньої частини в дусі концепт-кара Lancia Pu+Ra HPE. Також звертають на себе увагу великі круглі ліхтарі та заховані в стійках ручки задніх дверей.

У салоні на передній панелі встановлено два дисплеї. Найоригінальніша деталь усередині — кругла полиця із сенсорною панеллю. Оскільки модель преміальна, то в неї якісне внутрішнє оздоблення та багате оснащення.

Ззаду встановлено великі круглі ліхтарі Фото: carscoops.com

Нова Lancia Ypsilon 2024 запозичила платформу в Opel Astra та Peugeot 208. Усі версії моделі будуть електрифікованими.

Очікуються гібриди потужністю 100 й 136 к. с. з 1,2-літровим бензиновим турбомотором і 48-вольтною "м'якою" установкою. Електромобіль Lancia Ypsilon отримає 156-сильний мотор і батарею на 54 кВт∙год., а його запас ходу сягне 400 км.

У салоні з'явилися два дисплеї Фото: carscoops.com

Lancia Ypsilon стане первістком у новому сімействі моделей італійської марки, які готує концерн Stellantis. Із 2026 року в її лінійці будуть виключно електрокари.

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