General Motors показали оригінальний електричний аналог Suzuki Jimny за $21 000 (фото)

Новий Baojun Yep Plus — недорогий чотириметровий електрокрокросовер із багатим оснащенням. Він здатний розвинути 150 км/год. і проїхати 400 км без підзарядки.

Лінійка Baojun Yep розширюється. Компактний електрокросовер отримає подовжену п'ятидверну версію Plus. Вона надійде у виробництво до кінця першого кварталу нинішнього року. Фото й подробиці новинки з'явилися на сторінці бренду в соцмережі Weibo.

Електрокар сягає 4 метрів завдовжки Фото: General Motors

Якщо стандартний кросовер Baojun Yep називали електричною альтернативою Suzuki Jimny, то версія Plus стане "зеленим" аналогом подовженого п'ятидверного Jimny Long. Електрокар розробляють за участю фахівців General Motors, адже американський концерн є співвласником Baojun.

Новий Baojun Yep Plus отримав додаткову пару дверей і підріс на 61 см у довжину. В нього такий самий двооб'ємний силует із вертикальними задніми стійками даху та короткими звісами кузова. Задні вікна доповнені пластиковими накладками в дусі Land Rover Defender.

Запас ходу кросовера становить 401 км Фото: General Motors

Розміри Baojun Yep Plus:

довжина — 3996 мм;

ширина — 1760 мм;

висота — 1726 мм;

колісна база — 2560 мм.

У салоні за прикладом тридверного побратима встановлять два 10,25-дюймові дисплеї на передній панелі. Природно, подовжена версія просторіша всередині та має збільшений багажник.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: General Motors

Очікується, що новий Baojun Yep Plus буде дорожчим за стандартну модель — його ціна становитиме близько 150 000 юанів ($21 000). Вочевидь, модель пропонуватимуть у багатих комплектаціях із підігрівом сидінь, камерами кругового огляду, паркувальним автопілотом і адаптивним круїз-контролем.

Також китайський електромобіль Baojun Yep Plus отримав потужніший мотор на 102 к.с. і збільшену батарею. Його максимальна швидкість становитиме 150 км/год., а запас ходу — 401 км.

До слова, нещодавно розсекретили електрокросовер від General Motors за $14 000 із запасом ходу 400 км.

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