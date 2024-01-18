Порожні цехи і заросла парковка: в інтернеті показали занедбаний автозавод (відео)

Завод Fiat на Сицилії не працює з 2011 року. Підприємство занедбане і стає непридатним, проте його складальні лінії залишилися недоторканими.

У мережі з'явилося відео з покинутого підприємства Fiat в Італії. Завод у містечку Терміні-Імерезе на Сицилії не працює з 2011 року, проте досить непогано зберігся. Відеотур фабрикою опублікували на Youtube-каналі Forgotten Buildings.

Підприємство Fiat закрили в 2011 році Фото: скриншот / YouTube

Хоча завод Fiat не працює 13 років, він досить непогано зберігся. Звісно, будівля стоїть порожня, а її парковка і полігон місцями поросла кущами, але всередині залишилися навіть конвеєрні лінії — їх не розібрали.

На заводі випускали Fiat Punto і Lancia Ypsilon Фото: скриншот / YouTube

Підприємство Fiat у Терміні-Імерезі відкрили 1970 року і воно здатне випускати до 140 000 авто на рік. Спочатку там збирали мініатюрні Fiat 500, пізніше — моделі Fiat 126, Panda і Punto.

Останньою моделлю, яку збирали на підприємстві, став хетчбек Lancia Ypsilon. На момент закриття завод працював тільки на 40% від своєї потужності. На ньому працювали 1800 осіб.

Завод Fiat став жертвою світової економічної кризи. Підприємство кілька разів перепродували, але нові власники так і не змогли відновити його роботу, а один із них навіть виявився шахраєм.

Раніше Фокус розповідав, що новий кросовер Lada не змогли запустити у виробництво через санкції.

Також ми писали, що Mazda 6 знімуть з виробництва.