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Електрокар — у лідерах: найпопулярніші авто в Європі за 2023 рік (фото)

Тарас Брязгунов
Фото: Tesla Motors | Tesla Model Y стала найпопулярнішим авто в Європі за 2023 рік

Продажі авто в Європі відновлювали зростання після суттєвого падіння у 2022 році. Вперше в історії найпопулярнішим авто на континенті став електрокар.

Авторинок Європи продемонстрував істотне зростання у 2023 році. Продано 12,85 млн легкових автомобілів, що на 13,7% більше, ніж роком раніше. До того ж, у лідери за підсумками року вперше вийшов електромобіль. Про це свідчить статистика організації ACEA.

Як і раніше, на європейському ринку лідирують концерни Volkswagen, Stellanstis і Renault Group. Усі вони продемонстрували зростання продажів.

Хетчбек Dacia Sandero посів друге місце з продажу
Фото: Dacia

ТОП-10 лідерів авторинку Європи:

  1. Volkswagen Group — 3 324 705 проданих авто (+18,5% до 2022 року).
  2. Stellantis — 2 128 625 (+3,7%).
  3. Renault Group — 1 242 293 (+16,9%).
  4. Hyundai-Kia — 1 106 467 (+4,3%).
  5. BMW Group — 913 955 (+11,6%).
  6. Toyota — 888 770 (+10,2%).
  7. Mercedes-Benz — 710 433 (+8,3%).
  8. Ford — 518 371 (+0,4%).
  9. Tesla — 366 326 (+56,9%).
  10. Nissan — 293 476 (+23,1%).

Найпопулярніший автомобіль у Європі — електрокросовер Tesla Model Y, який знайшов 254,8 тис. покупців. Друге місце посів Dacia Sandero, а третє — Volkswagen T-Roc.

До трійки європейських лідерів увійшов кросовер Volkswagen T-Roc
Фото: Volkswagen

Найпопулярніші авто в Європі за 2023 рік:

  1. Tesla Model Y — 254 822 проданих авто.
  2. Dacia Sandero — 235 893.
  3. Volkswagen T-Roc — 206 438.
  4. Renault Clio — 202 942.
  5. Peugeot 208 — 194 376.
  6. Opel Corsa — 188 662.
  7. Volkswagen Golf — 184 279.
  8. Toyota Yaris Cross — 176 685.
  9. Volkswagen Tiguan — 174 267.
  10. Skoda Octavia — 161 784.
  11. Ford Puma — 159 778.
  12. Toyota Yaris — 158 838.
  13. Hyundai Tucson — 158 831.
  14. Peugeot 2008 — 158 571.
  15. Dacia Duster — 156 556.
  16. Kia Sportage — 152 342.
  17. Citroen C3 — 146 008.
  18. Nissan Qashqai — 145 476.
  19. Renault Captur — 145 078.
  20. Volkswagen Polo — 139 761.

Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші автомобілі в Україні за 2023 рік.

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