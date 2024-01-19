Електрокар — у лідерах: найпопулярніші авто в Європі за 2023 рік (фото)
Продажі авто в Європі відновлювали зростання після суттєвого падіння у 2022 році. Вперше в історії найпопулярнішим авто на континенті став електрокар.
Авторинок Європи продемонстрував істотне зростання у 2023 році. Продано 12,85 млн легкових автомобілів, що на 13,7% більше, ніж роком раніше. До того ж, у лідери за підсумками року вперше вийшов електромобіль. Про це свідчить статистика організації ACEA.
Як і раніше, на європейському ринку лідирують концерни Volkswagen, Stellanstis і Renault Group. Усі вони продемонстрували зростання продажів.
ТОП-10 лідерів авторинку Європи:
- Volkswagen Group — 3 324 705 проданих авто (+18,5% до 2022 року).
- Stellantis — 2 128 625 (+3,7%).
- Renault Group — 1 242 293 (+16,9%).
- Hyundai-Kia — 1 106 467 (+4,3%).
- BMW Group — 913 955 (+11,6%).
- Toyota — 888 770 (+10,2%).
- Mercedes-Benz — 710 433 (+8,3%).
- Ford — 518 371 (+0,4%).
- Tesla — 366 326 (+56,9%).
- Nissan — 293 476 (+23,1%).
Найпопулярніший автомобіль у Європі — електрокросовер Tesla Model Y, який знайшов 254,8 тис. покупців. Друге місце посів Dacia Sandero, а третє — Volkswagen T-Roc.
Найпопулярніші авто в Європі за 2023 рік:
- Tesla Model Y — 254 822 проданих авто.
- Dacia Sandero — 235 893.
- Volkswagen T-Roc — 206 438.
- Renault Clio — 202 942.
- Peugeot 208 — 194 376.
- Opel Corsa — 188 662.
- Volkswagen Golf — 184 279.
- Toyota Yaris Cross — 176 685.
- Volkswagen Tiguan — 174 267.
- Skoda Octavia — 161 784.
- Ford Puma — 159 778.
- Toyota Yaris — 158 838.
- Hyundai Tucson — 158 831.
- Peugeot 2008 — 158 571.
- Dacia Duster — 156 556.
- Kia Sportage — 152 342.
- Citroen C3 — 146 008.
- Nissan Qashqai — 145 476.
- Renault Captur — 145 078.
- Volkswagen Polo — 139 761.
Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші автомобілі в Україні за 2023 рік.
Також ми писали, що продажі електрокарів в Україні зросли майже в 3 рази.