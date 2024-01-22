У Китаї представлений недорогий електромобіль за $8300 із запасом ходу понад 300 км (фото)

Компактний міський хетчбек Yue 01 отримав 48-сильний мотор і здатний розвинути 100 км/год. Зі старту доступні версії із запасом ходу до 335 км.

Молода китайська компанія Electric House представила нову модель — бюджетний електромобіль Yue 01. Він надходить у продаж за ціною від 59 800 до 79 800 юанів ($8300 — 11 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Хетчбек здатний проїхати до 335 км без підзарядки Фото: CarNewsChina

Новий Yue 01 — компактний міський хетчбек А-класу. У нього оригінальні трикутні фари та рельєфні боковини, а ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова. Стандартними є 15-дюймові диски.

На центральній панелі встановлено портретний тачскрін Фото: CarNewsChina

Габарити Yue 01:

довжина — 3750 мм;

ширина — 1655 мм;

висота — 1550 мм;

колісна база — 2415 мм.

У салоні встановлено віртуальну панель приладів і 10,1-дюймовий тачскрін портретного формату, а кількість кнопок зведено до мінімуму. Спереду встановлені ковшоподібні сидіння, а оснащення включає бездротову зарядку смартфонів.

Електрокар отримав ковшоподібні крісла Фото: CarNewsChina

Китайський електромобіль Yue 01 оснащений 48-сильним мотором і здатний розвинути 100 км/год. На вибір запропоновано батареї ємністю 24 і 32,5 кВт∙год: запас ходу становить 251 і 335 км, відповідно. Пізніше з'явиться дорожча версія, здатна проїхати 408 км. Зарядка батареї на 80% у швидкому режимі займає 30 хвилин.

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