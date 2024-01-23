Нездійснений конкурент Prado: Volkswagen показали секретний рамний позашляховик (фото)

У Volkswagen розглядали можливість випуску рамного позашляховика. Автомобіль планували оснащувати дизельними двигунами потужністю до 250 сил.

З'явилося зображення рамного позашляховика Volkswagen на базі пікапа Amarok. Проєкт розробляли у 2022 році, однак він не отримав зеленого світла від керівництва. Рендер опублікував на своїй сторінці в Linkedln дизайнер Volkswagen Альберт Кірцингер.

За його словами, позашляховик планували побудувати на базі пікапа Volkswagen Amarok другого покоління. Як відомо, ця модель побудована на платформі Ford Ranger, а у нього вже є споріднений позашляховик Everest. Конкурентами Volkswagen мали стати Toyota Land Cruiser Prado/250, Mitsubishi Pajero Sport і Isuzu MU-X.

Позашляховик розробляли на базі Volkswagen Amarok Фото: Volkswagen

На зображенні позашляховик дуже схожий з Volkswagen Amarok 2023 в анфас, хоча решітка радіатора у нього інша. Також звертають на себе увагу вигнута віконна лінія і заховані в стійках ручки задніх дверей. Авто оснащене позашляховими шинами, шноркелем і багажником на даху.

Довжина авто становить близько 4,9 м, а колісна база — 2,9 м. За аналогією з Ford Everest позашляховик Volkswagen планували оснащувати турбодизелями об'ємом 2,0 л (209 к.с.) і 3,0 л (250 к.с.), а також 10-ступеневою автоматичною КПП і повним приводом зі знижувальною передачею.

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