Аналог CR-V: новий електрокросовер від Honda і General Motors виходить на ринок (фото)

Електромобіль Honda Prologue багато оснащений і доступний у версіях потужністю 212 і 288 сил. Запас ходу кросовера сягає 476 км.

Нова Honda Prologue 2024 надійшла у виробництво і вже продається в Північній Америці. Електричний кросовер став найдорожчою моделлю в сучасній лінійці японської марки. Про це повідомляє сайт Motor1.

Запас ходу електрокара сягає 476 км Фото: Honda

Базовий електромобіль Honda Prologue EX у США коштує від 48 795 доларів. Його комплектація включає 19-дюймові диски, двозонний клімат-контроль, електропривод сидіння водія, підігрів крісел, камеру, бездротову зарядку для смартфонів і набір систем безпеки.

Топова версія Elite за $59 295 додає шкіряний салон, панорамний дах, акустику Bose, вентиляцію сидінь і проекцію на лобове скло.

Нагадаємо, що електричний кросовер Honda Prologue створено за участю фахівців General Motors. Він побудований на платформі Ultium і вважається родичем Cadillac Lyric і Chevrolet Blazer EV. 4,8-метровий кросовер є електричним аналогом Honda CR-V.

Базова версія моделі доволі багато оснащена Фото: Honda

Нова Honda Prologue 2024 запропонована у 212-сильній передньопривідній та 288-сильній повнопривідній версіях. Обидві вони оснащені батареєю ємністю 85 кВт∙год: запас ходу становить 476 км з переднім приводом і 452 км — з повним.

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