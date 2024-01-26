Практичні та місткі: найкращі універсали 2024 року (фото)
Сегмент універсалів — широкий і різноманітний. На вибір запропоновано компактні та преміальні, розкішні та спортивні моделі для сім'ї.
У наші дні практичні автомобілісти обирають кросовери. Вони цінують місткий салон і великий багажник. Втім, на ринку ще залишається альтернатива їм: сімейні універсали, як правило, ще просторіші. Британський сайт Whatcar назвав найкращі універсали 2024 року.
Audi A6 Avant
Audi комфортабельний і просторий. Навіть базовий 2,0-літровий турбомотор досить тяговитий, а версії з повним приводом демонструють хороше зчеплення з дорогою.
Плюси:
- якісний салон;
- тяговиті мотори;
- багате оснащення.
Мінуси:
- не найкраща шумоізоляція;
- дорога пневмопідвіска.
BMW 3 серії Touring
Універсал BMW 3 Series приваблює найкращою в класі керованістю, але не найпросторіший усередині. Зате у нього сучасна мультимедійна система iDrive.
Плюси:
- хороша керованість;
- сучасна мультимедійна система.
Мінуси:
- невеликий багажник;
- жорстка підвіска.
Mercedes C-Class Estate
Універсал Mercedes C-Class комфортабельний і оснащується економічними дизелями та гібридними установками. Утім, він недешевий.
Плюси:
- комфортабельна їзда;
- економічність.
Мінуси:
- не найпрактичніший у класі;
- керованість гірша, ніж у конкурентів.
Citroen C5 X
Крос-універсал Citroen комфортабельний і тихий. У нього збільшений кліренс і висока посадка за кермом, а в лінійці є економічний плагін-гібрид.
Плюси:
- невисока ціна;
- комфортабельна їзда;
- якісний салон.
Мінуси:
- невеликий багажник;
- не найкраща керованість.
Seat Leon
Seat Leon — універсал із південним характером. Він добре керується, хоч і дещо жорсткуватий у спортивній версії FR. У авто великий 620-літровий багажник. До того ж, модель недорога і доволі багато оснащена.
Плюси:
- хороша керованість;
- великий багажник;
- невисока ціна.
Мінуси:
- пружна підвіска;
- гучний 1,5-літровий двигун.
BMW 5 серії Touring
Універсал BMW 5 Series цікавий в управлінні та якісний усередині. Покупці можуть обрати з широкої палітри бензинових, дизельних і гібридних версій.
Плюси:
- якісне оздоблення салону;
- економічні дизелі та гібриди;
- хороша мультимедійна система.
Мінуси:
- підвіска жорсткувата;
- не настільки просторий, як конкуренти.
MG 5 EV
Компактний електричний універсал MG 5 EV має 578-літровий багажник і запас ходу до 400 км. У нього дуже м'яка підвіска і багате оснащення.
Плюси:
- невисока ціна;
- багате оснащення;
- пристойний запас ходу.
Мінуси:
- не найсучасніша мультимедійна система;
- повільна швидкість заряджання.
Mercedes E-Class Estate
Універсал Mercedes E-Class приваблює розкішним салоном, великою кількістю нових технологій і найбільшим багажником Е-класу — 615-1830 л. Особливо вражає економічний дизельний плагін-гібрид на 302 к. с.
Плюси:
- великий багажник;
- багате оснащення;
- економічний плагін-гібрид.
Мінуси:
- висока ціна.
Skoda Octavia Combi
Skoda Octavia недорога і практична, а її багажник величезний — його об'єм становить 640-1700 л. Найкращим двигуном є 1,5-літрова 150-сильна турбочетвірка.
Плюси:
- величезний багажник;
- енергоємна підвіска.
Мінуси:
- нецікава керованість;
- керування пічкою за допомогою тачскріна.
Toyota Corolla Touring Sports
Універсал Toyota Corolla компактний, але доволі місткий. У нього м'яка підвіска та економічна (4,5 л/100 км) гібридна установка. До того ж, Corolla традиційно вирізняється надійністю.
Плюси:
- економічність і низький рівень викидів;
- надійність;
- м'яка підвіска.
Мінуси:
- слабка шумоізоляція;
- не найкращі мультимедіа та цифрова приборка.
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