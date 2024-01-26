Розділи
Матеріали
Авто

Практичні та місткі: найкращі універсали 2024 року (фото)

Тарас Брязгунов
Фото: SEAT | Універсали є альтернативою кросоверам

Сегмент універсалів — широкий і різноманітний. На вибір запропоновано компактні та преміальні, розкішні та спортивні моделі для сім'ї.

У наші дні практичні автомобілісти обирають кросовери. Вони цінують місткий салон і великий багажник. Втім, на ринку ще залишається альтернатива їм: сімейні універсали, як правило, ще просторіші. Британський сайт Whatcar назвав найкращі універсали 2024 року.

Audi A6 Avant

Audi A6 Avant
Фото: Audi

Audi комфортабельний і просторий. Навіть базовий 2,0-літровий турбомотор досить тяговитий, а версії з повним приводом демонструють хороше зчеплення з дорогою.

Плюси:

  • якісний салон;
  • тяговиті мотори;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • не найкраща шумоізоляція;
  • дорога пневмопідвіска.

BMW 3 серії Touring

BMW 3 серії Touring
Фото: BMW

Універсал BMW 3 Series приваблює найкращою в класі керованістю, але не найпросторіший усередині. Зате у нього сучасна мультимедійна система iDrive.

Плюси:

  • хороша керованість;
  • сучасна мультимедійна система.

Мінуси:

  • невеликий багажник;
  • жорстка підвіска.

Mercedes C-Class Estate

Mercedes C-Class Estate
Фото: Top Gear

Універсал Mercedes C-Class комфортабельний і оснащується економічними дизелями та гібридними установками. Утім, він недешевий.

Плюси:

  • комфортабельна їзда;
  • економічність.

Мінуси:

  • не найпрактичніший у класі;
  • керованість гірша, ніж у конкурентів.

Citroen C5 X

Citroen C5 X
Фото: Stellantis

Крос-універсал Citroen комфортабельний і тихий. У нього збільшений кліренс і висока посадка за кермом, а в лінійці є економічний плагін-гібрид.

Плюси:

  • невисока ціна;
  • комфортабельна їзда;
  • якісний салон.

Мінуси:

  • невеликий багажник;
  • не найкраща керованість.

Seat Leon

Seat Leon ST
Фото: SEAT

Seat Leon — універсал із південним характером. Він добре керується, хоч і дещо жорсткуватий у спортивній версії FR. У авто великий 620-літровий багажник. До того ж, модель недорога і доволі багато оснащена.

Плюси:

  • хороша керованість;
  • великий багажник;
  • невисока ціна.

Мінуси:

  • пружна підвіска;
  • гучний 1,5-літровий двигун.

BMW 5 серії Touring

BMW 5 серії Touring
Фото: BMW

Універсал BMW 5 Series цікавий в управлінні та якісний усередині. Покупці можуть обрати з широкої палітри бензинових, дизельних і гібридних версій.

Плюси:

  • якісне оздоблення салону;
  • економічні дизелі та гібриди;
  • хороша мультимедійна система.

Мінуси:

  • підвіска жорсткувата;
  • не настільки просторий, як конкуренти.

MG 5 EV

MG 5 EV
Фото: Auto Express

Компактний електричний універсал MG 5 EV має 578-літровий багажник і запас ходу до 400 км. У нього дуже м'яка підвіска і багате оснащення.

Плюси:

  • невисока ціна;
  • багате оснащення;
  • пристойний запас ходу.

Мінуси:

  • не найсучасніша мультимедійна система;
  • повільна швидкість заряджання.

Mercedes E-Class Estate

Mercedes-Benz E-Class Estate
Фото: Mercedes-Benz

Універсал Mercedes E-Class приваблює розкішним салоном, великою кількістю нових технологій і найбільшим багажником Е-класу — 615-1830 л. Особливо вражає економічний дизельний плагін-гібрид на 302 к. с.

Плюси:

  • великий багажник;
  • багате оснащення;
  • економічний плагін-гібрид.

Мінуси:

  • висока ціна.

Skoda Octavia Combi

Skoda Octavia Combi
Фото: Skoda

Skoda Octavia недорога і практична, а її багажник величезний — його об'єм становить 640-1700 л. Найкращим двигуном є 1,5-літрова 150-сильна турбочетвірка.

Плюси:

  • величезний багажник;
  • енергоємна підвіска.

Мінуси:

  • нецікава керованість;
  • керування пічкою за допомогою тачскріна.

Toyota Corolla Touring Sports

Toyota Corolla Touring Sports
Фото: Toyota

Універсал Toyota Corolla компактний, але доволі місткий. У нього м'яка підвіска та економічна (4,5 л/100 км) гібридна установка. До того ж, Corolla традиційно вирізняється надійністю.

Плюси:

  • економічність і низький рівень викидів;
  • надійність;
  • м'яка підвіска.

Мінуси:

  • слабка шумоізоляція;
  • не найкращі мультимедіа та цифрова приборка.

Раніше Фокус розповідав про найкращі компактні кросовери з пробігом.

Також ми писали про новий універсал Volkswagen Passat B9.