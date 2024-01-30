В Україні помітили потужний спортивний електромобіль Mercedes за 3,8 мільйона (фото)

Електромобіль Mercedes-AMG EQE 43 оснащений 476-сильною установкою. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,2 с і проїхати 533 км без підзарядки.

У Києві помітили новий Mercedes-Benz EQE у зарядженій версії від AMG. Спортивний електромобіль коштує близько 3,8 мільйона гривень. Фото авто з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Седан Mercedes EQE — електрична альтернатива моделі E-Class. Автомобіль сягає майже 5 метрів завдовжки при колісній базі в 3,21 м.

Електрокар здатний розігнатися до 100 км/год за 4,2 с Фото: Topcars UA

У Mercedes EQE обтічний дизайн з аркоподібним дахом і укороченою задньою частиною. У салоні на передній панелі встановлено величезний трисекційний дисплей.

Саме цей електромобіль Mercedes-AMG EQE 43 вирізняється агресивнішим дизайном задньої частини, обвісом і заднім спойлером. Усередині встановлено спортивні крісла і кермо.

Новий Mercedes-AMG EQE 43 оснащений двома моторами з сумарною віддачею 476 к. с. і 858 Н∙м. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,2 с, а його максимальна швидкість обмежена на 210 км/год.

На передній панелі встановлено трисекційний дисплей Фото: Mercedes-Benz

Акумуляторна батарея ємністю 90,6 кВт∙год забезпечує запас ходу в 533 км. Електромобіль Mercedes оснащений пневмопідвіскою, збільшеними гальмами і керованими задніми колесами.

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