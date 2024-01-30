У стилі 30-х років: в Іспанії виконали нестандартний тюнінг Jeep Wrangler (фото)

Новий Hurtan Vintage побудований на базі сучасного Jeep Wrangler, але своїм дизайном нагадує ретроавто. Позашляховик запропонований у бензиновій і дизельній версіях.

Позашляховик Jeep Wrangler отримав нестандартну модифікацію Vintage. Автомобіль має вигляд, як прибулець із 30-х років. Про нього розповіли на сайті компанії Hurtan.

Дах автомобіля виконано зсувним

Саме це іспанське ательє виконало тюнінг Jeep Wrangler. Воно відоме своїми незвичайними авто в ретро-стилі і тепер взялося доопрацювати американський позашляховик.

Салон оздоблений шкірою і деревом

За основу взято Jeep Wrangler попереднього покоління. Він змінився до невпізнання — його видають хіба що двері. З'явилися виражені крила, круглі фари і підніжки, а також чохли для запасних коліс. В оздобленні чимало хрому, також привертає до себе увагу двоколірне забарвлення кузова.

Салон Hurtan Vintage практично не змінився, хіба що в оздобленні використані шкіра і дерево. Дах автомобіля виконано зсувним.

У Hurtan Jeep виражені крила і двоколірне забарвлення

Новий Hurtan Vintage запропоновано з 2,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 266 к. с. і 2,2-літровим 197-сильним турбодизелем. Обидві версії зберегли 6-ступінчасту автоматичну КПП і повний привід.

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