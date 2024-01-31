Рідкісний вінтажний спорткар зірки Голлівуду пішов з молотка за ціною понад $600 000 (фото)

Випущено 652 Plymouth Barracuda 1970 року з 7,0-літровим 425-сильним V8 Hemi. Авто Ніколаса Кейджа відреставровано до ідеального стану.

У США на аукціоні Barrett-Jackson продали Plymouth Barracuda 1970 року. За старовинний спорткар віддали 605 000 доларів — як за новий Ferrari SF90 Stradale. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Випущено лише 652 Plymouth Barracuda Hemi Фото: Barrett-Jackson

Настільки висока ціна Plymouth Barracuda зумовлена кількома факторами. По-перше, він раніше належав Ніколасу Кейджу. Актор відомий своєю колекцією рідкісних і дорогих ретро-авто, яка в різний час включала вінтажні Ferrari, Lamborghini, Bugatti, а також Aston Martin Джеймса Бонда.

Спорткар відреставрований до ідеального стану Фото: Barrett-Jackson

По-друге, Ніколас Кейдж відреставрував Plymouth Barracuda 1970 року до ідеального стану. Автомобіль має вигляд як новий. Він оснащений спортивними сидіннями і передніми дисковими гальмами.

По-третє, перед нами — рідкісна заряджена версія Plymouth Barracuda Hemi. У 1970 році випустили тільки 652 таких авто з величезним 7,0-літровим V8 під капотом. З 4-ступінчастою автоматичною КПП спорткар здатний розігнатися до 100 км/год за 5,8 с і розвинути швидкість близько 240 км/год.

Під капотом встановлено 7,0-літровий 425-сильний V8 Hemi Фото: Barrett-Jackson

Plymouth Barracuda Hemi зараз дуже цінуються колекціонерами. Їхня вартість зараз становить щонайменше 300 000 доларів.

До слова, на цьому ж аукціоні за $1,1 мільйона продали й ексклюзивний Lamborghini Дональда Трампа.

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