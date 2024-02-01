Запас ходу 400 км і ціна $14 000: BYD показав недорогий електрокросовер (фото)

Електромобіль BYD Yuan UP — бюджетний 4,3-метровий кросовер В-класу. Модель запропонують у версіях потужністю до 177 сил і з запасом ходу до 401 км.

Опубліковано офіційні фото BYD Yuan UP. Електричний кросовер буде представлений у березні й одразу після презентації надійде в продаж за ціною приблизно від 100 000 юанів ($14 080). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий BYD Yuan UP — компактний електрокросовер В-класу. У нього високий капот, м'язисті роздуті крила і задні стійки даху, що "ширяють". Довгасті фари і тоненькі ліхтарі виконані в традиційному стилі BYD. Електрокар отримав обвіс і вигнутий задній спойлер.

Електромобіль коштуватиме від $14 000 Фото: BYD Auto

Габарити BYD Yuan UP:

довжина — 4310 мм;

ширина — 1830 мм;

висота — 1675 мм;

колісна база — 2620 мм;

маса — 1430-1540 кг.

Салон BYD Yuan UP не показали, але відомо, що топова комплектація включає панорамний дах і 17-дюймові диски з шинами розміром 215/60 R17.

Запас ходу електрокара в топовій версії сягає 401 км Фото: BYD Auto

Китайський електромобіль BYD Yuan UP отримав мотори на 95 і 177 к. с. від моделі Dolphin. Його максимальна швидкість обмежена на 160 км/год. На вибір запропонують батареї ємністю 32 і 45 кВт∙год: запас ходу становитиме 301 і 401 км, відповідно.

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