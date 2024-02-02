Кросовери та електрокари: які авто купують українці у 2024 році (фото)

У десятці моделей-лідерів українського авторинку — одразу дев'ять кросоверів. Крім того, в нашій країні користуються попитом електромобілі з Китаю.

За січень 2024 року українці придбали 4,4 тис. нових легкових автомобілів і більшість із них є кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

У ТОП-10 моделей-лідерів ринку — одразу 9 кросоверів і позашляховиків. Єдиний виняток — хетчбек Skoda Scala. До слова, на ці 10 авто припадає 39% усього січневого авторинку.

Друге місце посів електрокросовер Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

Лідерство зберігає Renault Duster — продано 479 цих кросоверів. Також зазначається, що в десятці найкращих — одразу три електричні моделі: це кросовери Volkswagen ID.4, BYD Song і Honda e:NS1. Усі вони завезені з Китаю неофіційними дилерами.

Найпопулярніші авто в Україні за січень 2024 року:

Renault Duster — 479 проданих автомобілів. Volkswagen ID.4 — 286 шт. Toyota RAV4 — 271 шт. Skoda Scala — 126 шт. Mazda CX-5 — 103 шт. Hyundai Tucson — 100 шт. BYD Song — 86 шт. Honda e:NS1 — 80 шт. Volkswagen Touareg — 79 шт. Toyota Land Cruiser Prado — 78 шт.

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