Старий Nissan 2000 року продали за ціною нового суперкара McLaren (фото)

У 2000 році випущено тільки 38 купе Nissan Skyline GT-R у версії V-Spec N1. Спорткар використовували як основу для створення гоночних авто.

В Австралії продали раритетний Nissan Skyline GT-R 2000 року. За спорткар віддали 325 000 доларів — як за новий McLaren 750S. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Nissan Skyline GT-R V-Spec N1 призначався для доопрацювання до перегонів Фото: autoevolution.com

Класичні Nissan Skyline GT-R R34 зараз дуже цінуються колекціонерами, проте настільки дорогими можуть бути або авто з фільму "Форсаж", або рідкісні лімітовані версії моделі. Це авто належить до другої категорії.

Це один із 38 Nissan Skyline GT-R V-Spec N1. Такий варіант моделі призначався для доопрацювання в перегонових командах і участі в змаганнях. Заради зниження ваги з салону прибрали кондиціонер і аудіосистему.

У салоні встановлено спортивні сидіння Фото: autoevolution.com

Натомість Nissan Skyline GT-R V-Spec N1 отримав регульоване антикрило, обвіс і колісні диски від Nismo, гальма Brembo, 19-дюймові шини Bridgestone Potenza і регульовану перегонову підвіску. У салоні з'явилися ковшоподібні спортивні сидіння.

Під капотом встановлена 280-сильна турбошістка Фото: autoevolution.com

Конкретно цей Nissan Skyline GT-R V-Spec N1 так і не підготували до перегонів, тому його 2,6-літрова турбошістка має стандартну потужність — 280 к. с. Спорткар оснащений 6-ступінчастою механічною КПП і повним приводом.

До слова, у Nissan Skyline GT-R з'явиться сучасний наступник потужністю 1000 сил.

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