Майже 800 сил і запас ходу 750 км: Geely і Volvo показали нового конкурента Tesla (фото)

Новий Zeekr 001 2024 став агресивнішим на вигляд і суттєво потужнішим. Найбільш "далекобійна" версія моделі може проїхати 750 км без підзарядки.

Опубліковано перші фото Zeekr 001 2024. Спортивний електромобіль від Geely пройшов модернізацію і з весни надійде в продаж у Китаї, а пізніше з'явиться і в інших країнах. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобіль Zeekr 001 — обтічний ліфтбек-купе завдовжки майже 5 метрів і завширшки 2 метри, тобто можна порівняти з Tesla Model S і Porsche Taycan. У його створенні брали участь фахівці Volvo. Оновлена модель вирізняється більш агресивними бамперами.

Електрокар запропоновано у версіях на 422 і 790 сил Фото: CarNewsChina

Салон Zeekr 001 2024 не показали, проте навряд чи він зміниться, тобто будуть збережені вузький віртуальний щиток приладів і великий центральний тачскрін.

Зате відомо, що новий Zeekr 001 став потужнішим: віддачу силової установки збільшили до 422 к. с. у задньопривідній версії і 790 к. с. — у повнопривідній. А ось заряджений Zeekr 001 FR на 1300 сил, найімовірніше, більше не випускатимуть.

Запас ходу авто сягає 750 км Фото: CarNewsChina

Не буде відтепер і найбільшої батареї на 140 кВт∙год. Китайський електромобіль запропонують з батареями ємністю 95 і 100 кВт∙год. У першому випадку запас ходу становить 722 км із заднім приводом і 675 км із повним, у другому — 750 і 705 км, відповідно.

До слова, нещодавно доступний компактний кросовер Zeekr з'явився в Україні.

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